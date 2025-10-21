¿Qué necesita la Selección Colombia para clasificar al Mundial Femenino en 2027?

Inicia el camino de la Selección Colombia rumbo al Mundial Femenino 2027 que se disputará en Brasil, e intentará alcanzar la cuarta participación en una Copa del Mundo. Su última actuación fue en 2023, en el certamen disputado en Australia y Nueva Zelanda.

En aquella oportunidad, ‘La Tricolor’ alcanzó los cuartos de final, donde cayó 2-1 ante Inglaterra.

¿Qué selecciones sudamericanas van al Mundial Femenino 2027?

Noticia relacionada: Selección Colombia sufriría lesión de Linda Caicedo en el inicio de Liga de Naciones Femenina

El torneo dará cupo directo a las dos primeras selecciones de la tabla de clasificación general, mientras que las selecciones que ocupen las casillas 3 y 4 irán al repechaje intercontinental.

Brasil, anfitriona de la cita mundialista, no participará en la Liga de Naciones Femenina, así que durante las nueve jornadas que conforman la competencia, habrá un equipo que no jugará.

El descanso de Colombia está programado para la fecha 4, que se llevará a cabo el 2 de diciembre del año en curso.

Lea también: Ni Barranquilla ni Cali: Anunciada la nueva sede de la Selección Colombia

¿Cuándo comienza la Liga de Naciones Femenina?

La Liga de Naciones Femenina iniciará el 24 de octubre de 2025 y finalizará el 9 de junio de 2026, y consta de nueve jornadas. Por su parte, el Mundial está programado para disputarse entre junio y julio de 2027.

¿Contra quién son los primeros partidos de Selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina?

También le puede interesar: Eliminatorias al Mundial Femenino 2027: Calendario de Colombia y qué necesita para clasificar

El sorteo determinó que la Selección Colombia comenzará su camino en busca de su tiquete para la Copa del Mundo ante Perú, el viernes 24 de octubre a partir de las 6:00 pm (hora local). El partido será en el Estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

Posteriormente, el 28 del mismo mes, las dirigidas por el técnico Ángelo Marsiglia se trasladarán a Quito para enfrentar a Ecuador. El horario será el mismo que ante la selección Inca.