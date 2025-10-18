Convocatoria de la Selección Colombia Femenina para el inicio de la Eliminatoria al Mundial 2027

El técnico de la Selección Colombia Femenina de mayores, Ángelo Marsiglia, dio a conocer el nombre de las 23 jugadores convocadas para afrontar los primeros dos partidos de la Eliminatoria al Mundial 2027, conocida bajo el nombre de Liga de Naciones.

La Tricolor jugará contra Perú el viernes 24 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín por el primer partido del camino a la Copa del Mundo de Brasil. Cuatro días más tarde, el 28 de octubre, se enfrentará contra Ecuador en Quito.

Las 23 convocadas por la Selección Colombia

Destaca la presencia de Linda Caicedo, quien entre semana sufrió una molestia física que le impidió terminar el partido del Real Madrid contra el PSG por la Champions League. La vallecaucana se sometió a exámenes médicos y no reviste de gravedad, por lo que está en duda para los partidos venideros del cuadro español.

Otras de las novedades son las presencias de Kelly Caicedo, Greicy Landazuri, Juana Ortegón y los regresos de Natalia Giraldo e Ivonne Chacón. Por su parte, la ausencia más marcada es la de Catalina Usme, que está en Universitario de Perú y no fue citada por decisión técnica.

Arqueras: Luisa Agudelo (Cali), Katherine Tapia (Palmeiras), Natalia Giraldo (América).

Defensas: Mary José Álvarez (Nacional), Daniela Arias (San Diego Wave), Carolina Arias (América), Ana María Guzmán (Palmeiras), Jorelyn Carabalí (Brighton), Daniela Caracas (Espanyol), Yirleidis Quejada (Pachuca), Kelly Caicedo (Cali).

Mediocampistas: Lorena Bedoya (Cruzeiro), Ilana Izquierdo (Atlético San Luis), Daniela Montoya (Gremio), Juana Ortegón (Santa Fe), Marcela Restrepo (Monterrey), Leicy Santos (Washington Spirit).

Delanteras: Linda Caicedo (Real Madrid), Wendy Bonilla (Pumas), Ivonne Chacón (Chicago Stars), Greicy Landazury (Palmeiras), Valerin Loboa (Portland Thorns) y Manuela Pavi (West Ham).