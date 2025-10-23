Teleantioquia ya recibió la totalidad de los recursos que tenía atrasados el Ministerio TIC

El canal regional Teleantioquia confirmó que ya recibió la totalidad de los recursos correspondientes a la vigencia 2025 del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), girados por el Ministerio TIC, con lo que se garantiza la ejecución y legalización de dichos recursos sin contratiempos.

Desde el canal de los antioqueños informamos que ya fueron recibidos la totalidad de los recursos del Fondo FUTIC vigencia 2025 por parte de @Ministerio_TIC, lo que permitirá ejecutar y legalizar dichos recursos sin contratiempos. https://t.co/s4ViMH2ZuJ — Teleantioquia (@Teleantioquia) October 22, 2025

La asignación llega luego de que el canal expresara su preocupación por el retraso en el desembolso, que hasta inicios de octubre no se había concretado, a diferencia de los demás canales públicos regionales y RTVC que ya habían recibido los giros.

Con la transferencia completa de estos recursos, Teleantioquia podrá continuar con sus cronogramas de producción y fortalecer sus alianzas con casas productoras locales y regionales, además de impulsar el desarrollo de contenidos culturales y educativos en televisión y plataformas digitales.

El FUTIC, creado por la Ley 1978 de 2019, tiene como objetivo financiar proyectos que garanticen el acceso universal a las tecnologías, el fortalecimiento de la televisión pública y la promoción de contenidos de interés social y cultural.

Desde la dirección del canal reiteraron su compromiso con los antioqueños y destacaron que estos recursos son esenciales para mantener la sostenibilidad del canal público y apoyar la industria audiovisual regional.