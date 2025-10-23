Teleantioquia ya recibió la totalidad de los recursos que tenía atrasados el Ministerio TIC
Con la transferencia completa de estos recursos, Teleantioquia podrá continuar con sus cronogramas de producción.
El canal regional Teleantioquia confirmó que ya recibió la totalidad de los recursos correspondientes a la vigencia 2025 del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), girados por el Ministerio TIC, con lo que se garantiza la ejecución y legalización de dichos recursos sin contratiempos.
La asignación llega luego de que el canal expresara su preocupación por el retraso en el desembolso, que hasta inicios de octubre no se había concretado, a diferencia de los demás canales públicos regionales y RTVC que ya habían recibido los giros.
Con la transferencia completa de estos recursos, Teleantioquia podrá continuar con sus cronogramas de producción y fortalecer sus alianzas con casas productoras locales y regionales, además de impulsar el desarrollo de contenidos culturales y educativos en televisión y plataformas digitales.
El FUTIC, creado por la Ley 1978 de 2019, tiene como objetivo financiar proyectos que garanticen el acceso universal a las tecnologías, el fortalecimiento de la televisión pública y la promoción de contenidos de interés social y cultural.
Desde la dirección del canal reiteraron su compromiso con los antioqueños y destacaron que estos recursos son esenciales para mantener la sostenibilidad del canal público y apoyar la industria audiovisual regional.