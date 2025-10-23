Medellín, reconocida como una de las seis ciudades aliadas del mundo en desarrollo urbano sostenible

Medellín, Antioquia

El Foro Económico Mundial y la Davos Baukultur Alliance incluyeron a Medellín entre las seis ciudades pioneras del mundo por sus esfuerzos en sostenibilidad y transformación urbana. La capital antioqueña es la única representante de América Latina en el Pioneering Places Programme, una iniciativa global que promueve comunidades más inclusivas y resilientes.

El reconocimiento fue gestionado por el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Medellín, alojado en Ruta N, y resalta las estrategias locales en materia cultural, social, ambiental y técnica, en línea con los desafíos del crecimiento poblacional y la expansión urbanística.

El proyecto de Medellín: agua inteligente en San Antonio de Prado

La postulación de Medellín se basó en el sistema inteligente de tratamiento de agua potable desarrollado en la vereda San José del corregimiento San Antonio de Prado, un proyecto liderado por la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Secretaría de Gestión y Control Territorial.

El sistema automatizado y digitalizado permite mejorar la eficiencia en el manejo del recurso, garantizar la calidad del servicio y fortalecer la sostenibilidad ambiental. Además, incorpora la participación comunitaria como eje central de su funcionamiento, lo que ha transformado la vida de las familias rurales beneficiadas.

“Medellín le ha demostrado al mundo que la transformación real es posible. Al unirnos al Pioneering Places Programme, queremos mostrar cómo una ciudad, como la nuestra, puede liderar con innovación, sostenibilidad y, sobre todo, con mejores oportunidades para nuestra gente. Nos enorgullece representar a América Latina con un proyecto que mejora la calidad de vida de nuestros ciudadanos mediante el uso de la tecnología, para fortalecer algo tan esencial como es el acceso al agua”, afirmó el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.

Ciudades aliadas en sostenibilidad

Medellín comparte el reconocimiento con Kuala Lumpur (Malasia), Montreal (Canadá), Nairobi (Kenia), San Francisco (Estados Unidos) y Utrecht (Países Bajos).

Durante los próximos 12 meses, estas ciudades trabajarán juntas en proyectos que traduzcan principios globales en acciones locales, con el fin de consolidar comunidades más sostenibles y resilientes.

Medellín como laboratorio vivo

Con este reconocimiento, Medellín reafirma su papel como referente mundial de innovación aplicada al desarrollo urbano. La ciudad se consolida como un “laboratorio vivo” que transforma los desafíos en oportunidades mediante la inclusión, la sostenibilidad y la colaboración internacional.