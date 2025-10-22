Medellín alcanza mínimo histórico de desempleo y lanza festival con 6.200 vacantes para mujeres

Con una tasa de desempleo que alcanzó un mínimo histórico del 6,4 %, se inauguró el primer Festival “Medellín para Todas: la fuerza que somos”, un espacio que se realiza en Plaza Mayor creado para impulsar la empleabilidad, el emprendimiento y la autonomía económica de las mujeres de la ciudad.

La jornada abrió con una gran “empleatón” que ofrece más de 6.200 vacantes laborales, además de 500 oportunidades de formación en educación superior sin costo y cursos cortos modulares a través de Sapiencia.

También se brindaron asesorías en empleabilidad, servicios de salud física y mental, espacios de autocuidado y bienestar, y zonas de promoción para el emprendimiento femenino.

La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez expresó “Lo que queremos es construir una ciudad donde cada una de las mujeres pueda encontrar esa oportunidad que necesita para construir su vida y su proyecto de vida. Una ciudad donde las mujeres sepan que en todos los escenarios pueden tener espacios donde ellas puedan participar y realizar sus sueños.”

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo, señaló que la estrategia se articulará con los Centros de Emprendimiento y Empleo ubicados en las 16 comunas y cinco corregimientos, donde las mujeres podrán acceder permanentemente a programas de formación, empleo y financiación de sus emprendimientos.

El festival reúne a más de 100 aliados públicos, privados y comunitarios, entre ellos Comfenalco Antioquia, Sapiencia, Sura Asset Management, el Área Metropolitana y la Alianza por la Igualdad de Género. La jornada cerrará con la Gran Noche de las Mujeres que es un reconocimiento a los liderazgos femeninos que impulsan la transformación social y económica de Medellín.