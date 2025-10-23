Alerta roja por la creciente de cuatro ríos en Turbo; las familias afectadas recibieron ayudas

El municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, completa seis días en alerta roja por las crecientes de los ríos Turbo, Guadualito, Currulao y Mulatos, que han generado inundaciones y afectaciones en varias zonas urbanas y rurales del distrito.

Ante la situación, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) entregó 352 kits de ayuda humanitaria a la Alcaldía de Turbo para atender a las familias damnificadas por el desbordamiento del río Turbo.

Las ayudas incluyen alimentos, utensilios de cocina, elementos escolares y materiales de construcción, como tejas con sus respectivos amarres. Según explicó el director del Dagran, Carlos Ríos Puerta, la entrega se realizó mediante plataformas tecnológicas aéreas para garantizar la llegada a las zonas más afectadas.

Además, el Dagran apoyará al municipio con maquinaria amarilla para reforzar los jarillones deteriorados y aumentar la capacidad hidráulica de los afluentes, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

Alerta por inundaciones

En lo corrido de este año, la entidad ha acompañado de forma subsidiaria y complementaria a distintos municipios afectados por las lluvias en Antioquia, con asistencia técnica, apoyo psicológico, maquinaria y entrega de ayudas humanitarias.

Entregamos 352 kits alimentarios, escolares, de cocina y materiales como tejas con sus respectivos amarres, a las familias afectadas por inundaciones en el municipio de Turbo en los últimos días.



🛫Realizamos esta entrega a través de las plataformas tecnológicas aéreas.… pic.twitter.com/v9Kl7mB3No — DAGRAN Antioquia (@DagranAntioquia) October 22, 2025

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que las lluvias continuarán en varias regiones del país, incluido el departamento de Antioquia, como consecuencia del desplazamiento de la tormenta tropical Melissa, que se formó a partir de la onda tropical AL98 sobre el oriente del mar Caribe.

El Ideam también recomendó especial atención en las zonas costeras del Atlántico antioqueño y en las laderas de Medellín, donde las condiciones de humedad del suelo podrían aumentar el riesgo de deslizamientos.