25% de las sospechas de narco-lanchas hacia Estados Unidos resultan ser falsas: senador republicano

La embarcación que la administración Trump aseguró que transportaba un cargamento de droga, salió de una zona venezolana vinculada al narcotráfico. (Foto: MARINE NATIONALE / AFP)

Un senador republicano, cercano al presidente Donald Trump cuestiona los bombarderos contra presuntas narco-lanchas en el Pacífico y el Caribe, aseguró que el 25% de las sospechas de embarcaciones narcotraficantes terminan siendo falsas y hace un llamado al Pentágono a volver a las interceptaciones.

Justamente este miércoles, Ron Paul en entrevista con Piers Morgan, el senador quien ha sido crítico de los bombardeos contra embarcaciones presuntamente narcotraficantes en el Caribe y ahora el Pacífico, hizo un llamado al Pentágono a volver al debido proceso.

“Tenemos gente peligrosa en muchas ciudades estadounidenses, pero no vamos y les disparamos así como así”, dijo Paul. “O sea, tenemos juicios. Reciben representación legal. E incluso en alta mar, ha sido así durante generaciones”.

Aseguró que actualmente las embarcaciones que la Guardia costera sospecha tienen abordo drogas, el 25% terminan siendo falsas. “Aproximadamente el 25% de los barcos que detienen por sospecha de drogas no llevan ninguna a bordo. Así que el 25% de las veces, la sospecha es errónea”.

El senador Paul también puso en duda las pruebas que la Casa Blanca dice tener contra las casi once narco-lanchas y un submarino destruidos en aguas internacionales cerca de las costas de Venezuela y Colombia. Afirmó que, contrario a lo que ha dicho el presidente Trump, esas embarcaciones no transportaban fentanilo, ya que “el fentanilo no se fabrica en Sudamérica.”

“Tampoco deberíamos estar explotándolos en las costas de Venezuela. Primero, no se fabrica fentanilo en Venezuela; ni siquiera un poquito, no se fabrica en Venezuela”, dijo el legislador. El senador añadió que, para que embarcaciones tan pequeñas pudieran llegar hasta las costas de Miami, tendrían que detenerse más de veinte veces para re abastecerse de combustible, lo que, según él, demuestra que “las afirmaciones del gobierno no son realistas.”

Paul concluyó que, por estas razones, tanto él como varios congresistas demócratas están pidiendo al Pentágono suspender los ataques y regresar al sistema de interceptaciones, en lugar de aplicar fuerza letal en el mar.

Más tarde, el senador cuestionó la repatriación de dos sobrevivientes de un ataque a una embarcación narcotraficante, y dijo que “no fueron detenidas, ni sometidas a controles de drogas, ni procesadas. Fueron enviadas de regreso a su país para ser juzgadas. Si el ataque se basó en la suposición de que el barco transportaba drogas, y los sobrevivientes ni siquiera fueron investigados, ¿sospechamos que el gobierno simplemente no tenía pruebas suficientes desde el principio?”.

Este no es el único congresista que se ha pronunciado al respecto, el demócrata Jim McGovern también se refirió a estos ataques indicando que, tras las denuncias de Gustavo Petro sobre ataques a lancheros colombianos, “Estados Unidos no está en guerra con Colombia”.

“Los ataques con drones militares contra embarcaciones que matan personas son ilegales, según el derecho estadounidense e internacional. Las acciones de Trump están dañando enormemente las relaciones entre Colombia y Estados Unidos”, dijo McGovern.

El demócrata agregó que “el pueblo colombiano quiere que Estados Unidos le ayude a implementar los acuerdos de paz, reformar el poder judicial, combatir el narcotráfico y apoyar a las comunidades marginadas. Los recortes de ayuda y los aranceles de Trump amenazan todo el progreso positivo. El Congreso debería rechazar este enfoque imprudente”.