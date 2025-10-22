¡Participe! Universidad Javeriana lanzó convocatoria laboral para profesores: Cargos y cómo aplicar

La Universidad Javeriana es una de las instituciones de mayor prestigio en Colombia. Durante más de cuatro siglos de historia, ha brindado egresados notables en diferentes campos del conocimiento como el derecho, la medicina o el periodismo. Uno de ellos, es Misael Pastrana Borrero, quien incluso llegó a ser presidente de Colombia entre 1970 y 1974.

Su calidad y reputación académica le han permitido ser distinguida entre las tres mejores universidades de Colombia, ya que sus egresados logran posicionarse de forma eficaz en el mercado laboral. Asimismo, cuenta con una amplia diversidad de programas para que los aspirantes puedan escoger el que se ajuste a sus intereses.

A través de su página web, la institución lanzó una serie de ofertas de empleo en la que busca vincular a profesores para cubrir su planta de personal en los diferentes departamentos académicos ubicados en Bogotá.

¿Qué vacantes están disponibles?

Según indica la Universidad Javeriana, las vacantes que están disponibles son las siguientes:

Profesor(a) de tiempo completo para el Departamento de Ingeniería Civil.

Auxiliar de Laboratorio de medio tiempo para la Facultad de Ciencias.

Profesor(a) de tiempo completo para el Departamento de Ingeniería de Sistemas.

Profesor(a) de tiempo completo para el Departamento de Música: Debe contar con experiencia en músicas regionales colombianas y deseablemente jazz y músicas populares.

Profesor(a) de tiempo completo para el Departamento de Música: Debe tener experiencia en áreas de producción musical, nuevas tecnologías, composición, creación y producción de canciones.

Algunas de estas vacantes requieren que el aspirante pueda desempeñarse a tiempo completo. Mientras que en otras solamente debe cumplir con unas cuantas horas de trabajo durante la semana.

¿Cómo funciona el proceso de selección?

Para aplicar a alguna de las vacantes que tiene disponibles la Universidad Javeriana, debe seguir el siguiente proceso:

Ingresar a la página web www.javeriana.edu.co .

. Ubicar la opción “Trabaje en la Javeriana” en los enlaces rápidos que se encuentran al final de la página.

en los enlaces rápidos que se encuentran al final de la página. En el portal de candidatos, puede identificar la convocatoria de su interés . Si desea visualizar todas las vacantes, debe dar clic en “ver todo”.

. Si desea visualizar todas las vacantes, debe dar clic en “ver todo”. Seguir las instrucciones y registrar su hoja de vida.

Para realizar el proceso de selección en el portal de candidatos de la Universidad Javeriana, es indispensable anexar hoja de vida (formato personal) y los demás soportes que considere necesarios.

(formato personal) y los demás soportes que considere necesarios. El concursante recibirá en su correo electrónico confirmación automática como prueba de la inscripción. Debe tener disponibilidad de tiempo para presentar diferentes pruebas o entrevistas.

Es importante resaltar que la publicación de los resultados se realiza a través de correo electrónico teniendo en cuenta los datos registrados por el candidato en el portal de la Universidad y la hoja de vida. Asimismo, se espera que el candidato seleccionado pueda iniciar sus labores a partir de enero de 2026.

Si el aspirante cuenta con un título obtenido fuera de Colombia, debe haber realizado la homologación con el Ministerio de Educación Nacional. También pueden postularse quienes están culminando su proceso de formación doctoral o que se encuentren en la defensa de su tesis.