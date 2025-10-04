Bogotá y Medellín tienen las mejores universidades del país, según listado internacional, ¿cuáles?

Recientemente, fue publicado el ranking de las 100 mejores universidades de Latinoamérica y el Caribe para el 2026, donde se lograron ubicar diferentes universidades colombianas, tanto públicas como privadas.

En este listado, se evaluaron diferentes aspectos de cada institución para establecer su ubicación en el ranking, desde las investigaciones realizadas, la experiencia de aprendizaje y la empleabilidad que tienen los egresados de cada universidad.

Universidades de Bogotá y Medellín

Como dato de orgullo, dentro de las primeras 20 posiciones se encuentran tres universidades de la ciudad de Bogotá, la Universidad de Los Andes, la Universidad Nacional y la Pontificia Universidad Javeriana. Por otro lado, en representación de Medellín, se encuentran instituciones como la Universidad de Antioquia, la Universidad EAFIT o la Universidad Pontificia Bolivariana.

Según esta lista, la mejor universidad de Latinoamérica y el Caribe, es la Pontificia Universidad Católica de Chile, mientras que en representación de Colombia, ocupando el puesto número 8, es la Universidad de Los Andes, ubicada en la ciudad de Bogotá. Por otro lado, ocupando el puesto número 12, se encuentra la universidad pública más grande del país, la Universidad Nacional de Colombia.

Para cerrar el top 20, se encuentra una institución de la ciudad de Bogotá y otra de Medellín. Por parte de la capital, la Pontificia Universidad Javeriana, se hizo con el puesto número 18, y siguiéndola de cerca, en el puesto 20, la Universidad de Antioquia.

Colombia en el top 100

Para completar la participación del país en el top 100, se encuentran las siguientes universidades:

Top 27- Universidad del Rosario (Bogotá)

Universidad del Rosario Top 34- Universidad de La Sabana (Bogotá-Chía)

Universidad de La Sabana Top 57- Universidad EAFIT (Medellín)

Universidad EAFIT Top 58- Universidad del Norte (Medellín)

Universidad del Norte Top 66- Universidad del Valle (Cali)

Universidad del Valle Top 79- Universidad Externado de Colombia (Bogotá)

Universidad Externado de Colombia Top 80- Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín)

Universidad Pontificia Bolivariana Top 91- Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga)

Es importante resaltar, que a pesar de la posición en el ranking de estas instituciones, hay diferentes aspectos que los que sobresalen, así esto no se vea reflejado en la lista. Por ejemplo, en términos de empleabilidad de los egresados, las universidades colombianas tienen una gran reputación frente a las empresas, pues solamente en este aspecto, 5 universidades del país hacen parte del top 20, ubicándose así:

Mejores universidades en términos de empleabilidad

1. Puesto 5- Universidad de Los Andes.

2. Puesto 7- Universidad Nacional.

3. Puesto 9- Pontificia Universidad Javeriana.

4. Puesto 18- Universidad de La Sabana.

5. Puesto 19- Universidad Externado de Colombia.

Colombia en el ranking

Según la información presentada, Colombia tuvo un comportamiento relevante en la lista, pues fue el segundo país que más instituciones sumó a este ranking, esto principalmente influenciado por la incorporación de seis nuevas universidades, como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que en su primera aparición, se estableció entre el rango de 301-350.

