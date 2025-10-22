Montería confía en la normalidad: No habrá Ley Seca durante consulta del Pacto Histórico

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, apoyado en la Fuerza Pública, confía en que no habrá alteraciones del orden público.

Montería

La Alcaldía de Montería informó oficialmente que no se decretará Ley Seca durante el fin de semana de la consulta del movimiento político Pacto Histórico, programada para el domingo 26 de octubre.

La medida fue analizada cuidadosamente, concluyendo que no existen razones de seguridad o de orden público que justifiquen la restricción del consumo o venta de bebidas embriagantes en el municipio. Esta decisión busca equilibrar el respeto por el ejercicio democrático con la garantía del desarrollo normal de la vida económica y social de la ciudad.

Al respecto, el alcalde Hugo Kerguelén García manifestó: “Respetamos el ejercicio democrático de todos los partidos y movimientos políticos, pero también garantizamos el derecho al desarrollo normal de la vida económica y social de la ciudad. Confiamos en el buen comportamiento de los monterianos y en el acompañamiento de nuestra fuerza pública para que la jornada se realice en completa tranquilidad”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Carlos García, señaló que se implementará un dispositivo especial de seguridad para garantizar el orden durante la jornada, en coordinación con la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y los organismos de control.

“Estaremos atentos a cualquier situación que pueda alterar la convivencia, pero el mensaje es de tranquilidad. No hay restricciones especiales y la ciudad funcionará con normalidad durante el fin de semana”, puntualizó el funcionario.

La Administración Municipal reiteró su compromiso con el respeto a la participación política, la transparencia y la convivencia ciudadana, invitando a los monterianos a ejercer su derecho democrático en un marco de absoluta normalidad y sin las limitaciones que habría impuesto una ley seca.