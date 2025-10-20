Procuraduría pide celeridad a CNE para blindar jurídicamente consulta del Pacto

En la Procuraduría General se realizó la Comisión Nacional de Control Electoral que convocó a la Registraduría, Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Pacho Histórico para tratar algunas incertidumbres que tiene el partido por la consulta del 26 de octubre.

En primer lugar se confirmó que la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene todo listo para la realización de la consulta prevista para el próximo domingo entre Iván Cepeda y Carolina Corcho.

No obstante, aún falta que el CNE determine si se trata de una consulta partidista.

En ese sentido, el jefe del órgano de control resaltó que aunque no es posible pedir un sentido de la respuesta al organismo electoral, sí es necesario que se haga un esfuerzo por la celeridad en todo aquello que contribuya a darle la mayor seguridad jurídica posible.

Por su parte, la senadora María José Pizarro manifestó al término de esta reunión que es necesario definir las garantías de esta consulta de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo.

“Sigue estando en mora la certificación de que nosotros vamos a una consulta partidista y que por lo tanto tenemos plenas garantías para participar el 8 de marzo en la consulta interpartidista”, dijo la senadora María José Pizarro, asegurando que están a la espera del respaldo jurídico que brinde el CNE.