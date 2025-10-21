Aguas de Córdoba a Petro: reformulación y más fondos por inconsistencias demoran agua en Ciénaga Oro

Maruen Jabib Janna, gerente de Aguas de Córdoba, respondió a las acusaciones del presidente Petro.

Montería

El gerente general de Aguas de Córdoba, Maruen Jabib Janna, se pronunció en respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien exigió soluciones para el estancado proyecto del acueducto de Ciénaga de Oro.

Frente a la frustración expresada por el mandatario, Jabib Janna ofreció una explicación detallada sobre los contratiempos que han retrasado la obra, desmintió parte de la información sobre los municipios beneficiados y aseguró que el proyecto no está abandonado, sino en proceso de reformulación.

Su intervención este martes en una rueda de prensa fue para aclarar la situación, tras la afirmación presidencial de que la iniciativa lleva tres años de retrasos inexplicables.

Según explicó el gerente, el proyecto de la línea de conducción Cereté - Ciénaga de Oro inició su proceso de licitación, pero la empresa se vio obligada a descartarlo en la etapa de borrador debido a “unos inconvenientes de carácter técnico”.

Jabib Janna precisó que estos problemas se relacionaban directamente con que los recursos disponibles para la obra “no garantizaban las condiciones de salario mínimo” para los trabajadores y no cubrían las “diferencias en las mayores cantidades que se requieren para poder ejecutar este importante proyecto”.

Esta decisión, afirmó, fue tomada para asegurar que, una vez iniciado, el proyecto pueda ejecutarse en el plazo establecido y por el monto correcto, evitando futuras paralizaciones.

El Gobierno fue informado

Estas observaciones técnicas fueron comunicadas formalmente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en su calidad de viabilizador del proyecto, y al municipio de Ciénaga de Oro, que fue la entidad que lo estructuró.

Aguas de Córdoba, actuando como garante de la ejecución del convenio según la disposición ministerial, procedió con la licitación, pero al ser presentadas dichas observaciones, el proyecto tuvo que ser descartado.

“Esto no quiere decir bajo ningún punto de vista que el proyecto no se va a hacer”, aclaró Jabib Janna, enfatizando que la medida busca garantizar la viabilidad final de la obra. Para ello, ya se solicitó al ministerio la reformulación del proyecto, la cual requiere un mayor valor cercano a los cinco mil millones de pesos, fondos que serán aportados por la Gobernación de Córdoba y el municipio de Ciénaga de Oro.

Una aclaración fundamental

En un contundente deslinde con lo expuesto por el presidente Petro, quien afirmó que el acueducto beneficiaría a Cereté, San Carlos, Ciénaga de Oro y Sahagún, el gerente de Aguas de Córdoba realizó una aclaración fundamental sobre la cobertura real del proyecto.

Maruen Jabib Janna reveló haber recibido llamadas de alcaldes preguntando por su supuesta vinculación, para luego precisar: “claramente este es un proyecto que beneficia al municipio de Cienaga de Oro”.

Explicó que, en la medida en que se disminuyan las pérdidas de agua hasta Ciénaga de Oro, el operador Aqualia podrá garantizar un mayor caudal disponible para bombear hacia Sahagún. Sin embargo, fue categórico al afirmar que “ni el municipio de Cereté ni el municipio de San Carlos tienen un beneficio directo de este proyecto”, rectificando así la información manejada a nivel presidencial.

Finalmente, el gerente expresó su expectativa de recibir la aprobación de la reformulación para el viernes 24 de octubre, lo que permitiría reiniciar el proceso licitatorio y dar un paso concreto para desbloquear una obra esencial para la región.