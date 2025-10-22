No habrá Ley Seca en Cartagena para la consulta del Pacto Histórico este domingo

El próximo domingo, 26 de octubre, se realizarán las elecciones de la Consulta del Pacto Histórico, en las que se elegirá el candidato presidencial y los aspirantes a Senado y Cámara de Representantes de dicha colectividad; sin embargo, y en sintonía con las medidas y prohibiciones del decreto del Gobierno nacional, en Cartagena no regirá la restricción de Ley Seca en sus tres localidades.

Es decir, que en ninguno de los barrios y corregimientos de Cartagena habrá prohibición alguna para la comercialización y consumo de alcohol por mayores de edad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Entre las reglas del decreto están la prohibición de propaganda electoral, guías informativas y actos políticos; no obstante, no se menciona la ley seca, por lo que cuya aplicación queda a disposición de cada alcalde. Y yo, como mandatario de los cartageneros, ordeno que no regirá dicha prohibición”, explicó el alcalde Mayor, Dumek Turbay.

Esta decisión, en palabras del alcalde de Cartagena, será celebrada por gremios, restaurantes, gastrobares y comerciantes, quienes habían solicitado que no se decretara la medida que les deja millonarias pérdidas, comprometiéndose con promover el consumo sano de alcohol y la convivencia ciudadana, de cara a la cita electoral del próximo domingo.