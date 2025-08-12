Bogotá Cómo Vamos: homicidios en la localidad de Santa Fe se duplicaron en 2024

Bogotá D. C.

El más reciente informe de calidad de vida del programa Bogotá Cómo Vamos reveló un aumento en los indicadores de homicidios en la localidad de Santa Fe, ubicada en el centro histórico de la ciudad, donde se encuentran atractivos como el Museo Nacional, la Torre Colpatria o la Plaza de Toros La Santamaría.

Allí, el año pasado, las tasas de homicidios casi duplicaron las cifras registradas en 2023. Y si bien, Bogotá tuvo un aumento generalizado en estos indicadores durante 2024, la situación en la localidad de Santa Fe es alarmante, tal como reportaron expertos de Bogotá Cómo Vamos.

El total de homicidios subió de 50 a 90 entre 2023 y 2024. Pero eso no es todo: la tasa de homicidios por cien mil habitantes aumentó en un 79,7%, al pasar de 46,4 a 83,4 entre estos dos años; Santa Fe fue la localidad que tuvo un incremento más alto en este indicador el año pasado.

La localidad de Santa Fe tuvo un repunte en 2024 y reportó el valor más alto de homicidios ocurridos en la última década. En 2023 se registraron 50 homicidios. En cuatro ocasiones, este indicador se mantuvo por debajo de ese número: fue, de forma consecutiva, entre 2018 y 2021.

Sin embargo, en 2024 este indicador alcanzó un total de 90 homicidios. Siguiendo los datos registrados por el programa Bogotá Cómo Vamos, el valor más alto documentado previamente data del 2015 (66). En cambio, el año con un menor número de homicidios en esta localidad fue el 2018 (26).

El número total de casos aumentó por segundo año consecutivo en la ciudad, al llegar a 1.204 homicidios. Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa fueron las tres localidades donde se presentaron más asesinatos, pero Santa Fe está justo por detrás de ellas, superando, por ejemplo, a Usme y a Bosa, como se puede observar en el siguiente listado.

Las diez localidades con mayor número de homicidios en Bogotá en 2024

Ciudad Bolívar : 236 homicidios

: 236 homicidios Kennedy : 174

: 174 Bosa : 118

: 118 Santa Fe : 90

: 90 Usme : 88

: 88 Suba: 75

Engativá: 65

Rafael Uribe Uribe: 54

San Cristóbal: 53

Usaquén: 47

Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes: lejos de la meta de la administración distrital

Por otro lado, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en Santa Fe pasó de 46,4 a 83,4 del 2023 al 2024. Eso refleja un aumento del 79,7%: el incremento más alto entre todas las localidades.

Además, esta es la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes más alta entre todas las localidades de Bogotá. Le siguen Los Mártires y La Candelaria, como se puede evidenciar en la siguiente lista de las 10 localidades que lideraron este indicador en 2024, según el informe más reciente de Bogotá Cómo Vamos:

Santa Fe : 83,4 homicidios por cada cien mil habitantes

: 83,4 homicidios por cada cien mil habitantes Los Mártires : 55,4

: 55,4 Ciudad Bolívar : 35,4

: 35,4 La Candelaria : 21,4

: 21,4 Usme : 21,2

: 21,2 Kennedy: 16,8

Antonio Nariño: 16,5

Bosa: 16,1

Tunjuelito: 14,6

Rafael Uribe Uribe: 13,8

Con 15,2 homicidios por cada cien mil habitantes en 2024, la meta de la administración distrital de Carlos Fernando Galán de mantener esta tasa en ocho fue superada casi por el doble. Las únicas localidades donde se cumplió el objetivo en este indicador fueron: Usaquén y Engativá, ambas con 7,9, Teusaquillo con 6,6 y Suba con 5,7.

A partir del informe, los expertos de Bogotá Cómo Vamos determinaron que Santa Fe es la localidad que más aportó al crimen durante 2024: “el principal salto lo vimos en Santa Fe: imagínese, 15 es la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en la ciudad, en esta localidad es 83. Acá es donde vemos una focalización. Y esto incluso está doblando las tasas que tenemos en Cali, por citar un ejemplo”, explicó Felipe Mariño, director del programa.

Caracol Radio se puso en contacto con la Secretaría de Seguridad de Bogotá para conocer la perspectiva oficial sobre esta situación; sin embargo, no hubo respuesta.