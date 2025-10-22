Las 5 localidades de Bogotá donde se concentra la mayor cantidad de robos de celulares en 2025

Dada la creciente problemática que ha afectado de gran manera a la ciudad de Bogotá, la concejal Diana Diago, solicitó, mediante un derecho de petición a la Secretaría de Seguridad, un informe donde se estableciera detalladamente el panorama de hurtos de celulares en la capital del país.

En dicho informe, se recopilaron los datos que han recogido desde la Secretaria de Seguridad entre el mes de enero y junio de 2025, en este, se estableció que tan solo en los primeros seis meses del año, se reportaron más de 15.000 celulares robados, lo que representa una cifra más que alarmante, pues esto significa que, diariamente, se robaron 87 celulares tan solo en la ciudad de Bogotá.

Además de esto, la concejal denunció que esta no era la única problemática, pues aseguró que los esfuerzos realizados por parte de la administración de Galán, no estaban siendo los suficientes para garantizar la seguridad de los ciudadanos, esto justificado con que de los 15.000 celulares robados, tan solo se recuperaron 2.452, es decir, cerca del 15%.

Operativos realizados por las autoridades

En relación con esto, los operativos que se han realizado en 2025, también demuestran que el trabajo por parte de las autoridades frente a esta problemática ha disminuido con el paso de los años, y se puede evidenciar en los siguientes datos publicados en la página del Concejo de Bogotá:

Año - Operativos realizados

Año 2021: 123

Año 2022: 230

Año 2023: 124

Año 2024: 54

Ene-Jun 2025: 16

Localidades donde roban más celulares en Bogotá

Además de esto, en el informe entregado por la Secretaria de Seguridad, se establecieron la cantidad de robos registrados por cada localidad, siendo los sectores más inseguros en cuanto a hurto de celulares, las siguientes zonas de la ciudad:

Chapinero, con 1631 hurtos de celulares. Suba, con 1.593 hurtos de celulares. Engativá, con 1.458 hurtos de celulares. Usaquén, con 1.330 hurtos de celulares. Kennedy, con 1.279 hurtos de celulares.

¿Qué debe hacer si le roban su celular?

Si usted es víctima de un hurto, donde le sea robado un celular, lo primero que debe hacer es realizar el reporte de la pérdida o robo a su operador, además de solicitar el bloqueo del dispositivo y la suspensión de la línea telefónica.

Luego de realizar este proceso, deberá presentar la debida denuncia a través de la página web de la policía nacional, donde tendrá que incluir sus datos personales y una descripción detallada de como sucedieron los hechos.

¿Qué pasa luego de realizar la denuncia?

Luego de usted realice este proceso en la página de la policía, la entidad verificará la información de su denuncia y enviará el caso a la Fiscalía General de la Nación, para que se inicie con la investigación pertinente. Si usted realizó dicho reporte, puede consultar en el siguiente link si su teléfono fue recuperado, por medio del número IMEI del dispositivo.

https://www.policia.gov.co/celulares-recuperados

