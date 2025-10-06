Hace 22 años no se registraba un número tan bajo de homicidios en Bogotá: secretario de Seguridad

La ciudad de Bogotá registró en septiembre de 2025 el mes con menos homicidios en 22 años. Según la Secretaria de seguridad, convivencia y justicia, esto es resultado de una ofensiva policial que dejó 28 capturas y el desmantelamiento de varias bandas criminales.

Entre los detenidos se encuentra alias Tostao, implicado en un asesinato en Usaquén, y alias Ramón, presunto sicario del narcotráfico.

Cabe destacar que en operativos con el FBI fue capturado alias Tovar, del Tren de Aragua, mientras que el GAULA detuvo a alias El Coste, extorsionista en Ciudad Bolívar.

Adicionalmente, se desarticularon ‘La 57’, dedicada al paseo millonario, y ‘Los Pepos’, extorsionistas desde prisión, reforzando así la seguridad en la capital.

