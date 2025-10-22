Convoco al mundo a ayudar a Colombia, Trump quiere mancharnos para invadir a Venezuela: Petro

Un consejo de ministros fue el nuevo escenario que usó el presidente Gustavo Petro para asegurar que Donald Trump quiere manchar a Colombia con cifras erróneas sobre producción de cocaína, con la intención de continuar atacando con misiles en el mar Caribe y finalmente, “invadir a Venezuela”.

El alto mandatario hizo un llamado al mundo para que lo acompañen a combatir a “un monstruo”, y a defender la soberanía de Venezuela.

Al mismo tiempo, invitó a los colombianos a asistir este viernes a la Plaza de Bolívar para una gran manifestación por la soberanía y la dignidad de Colombia. Donde también iniciará con la recolección de firmas para la Asamblea Constituyente.

Petro arremetió contra Bernie Moreno

El alto mandatario se refirió a recientes declaraciones de actores políticos en Estados Unidos, entre ellos el senador Bernie Moreno, y reiteró que el origen del problema no está en el fracaso de la política antinarcóticos, sino en las relaciones históricas entre el narcotráfico y sectores del poder.

El presidente Petro señaló que las advertencias del senador estadounidense de ingreso a la lista Clinton junto a su familia allegados, es una especie de retaliación por una denuncia que efectuó sobre ‘volteo de tierras en chía y la sabana entre los años 1998 y 2002, en los que resultaron involucrados algunos amigos de los hermanos de Bernie Moreno.

También señaló que el hermano de Bernie Moreno, se ha beneficiado del “lavado de activos del volteo de tierras de la sabana de Bogotá”.