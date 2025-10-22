Los jalones de oreja de Petro en consejo de ministros: despidió al viceministro de Agua

El presidente Gustavo Petro lideró un nuevo consejo de ministros, que estuvo acompañado de varios jalones de oreja, por demoras y algunas excusas de los funcionarios para el cumplimiento de sus labores en los Ministerios.

El primer disgusto de la noche fue con la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, con quien el alto mandatario tuvo un choque por no haberle informado sobre el bajo presupuesto para el servicio de agua en el país. En ese momento, la jefa de la cartera no se dejó y le respondió al presidente: “Firmamos un cómpas para aviones de guerra y me dolió hacerlo, porque la prioridad debe ser el agua”.

La segunda discordia de la noche fue con la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia Yela.

Pero a medida que iba pasando el consejo de ministros, las tensiones aumentaban y después del regaño que le dio al embajador de Colombia en Estados Unidos Daniel García y para la Canciller Rosa Villavicencio por la situación en Estados Unidos que desencadenó en la descertificación al país por las cifras de cultivos de coca y por no tener conversación constante con Donald Trump, vinieron los despidos.

Se trató del viceministro de Agua y Saneamiento, Edward Steven Libreros, a quien el presidente Petro despidió en plena emisión, al argumentar que se estaba atravesando en la implementación del programa de Gobierno sobre el nuevo régimen tarifario de aseo.

Pero la tensión no se acabó con este despido, porque tan solo unos minutos después, el alto mandatario anunció un revolcón en el Ministerio de Vivienda para garantizar que se cobren las tarifas justas en acueducto y recolección de basuras.

¿A qué otros ministros le jalaron las orejas?

El jalón de orejas del presidente también vino para el ministro de Minas, Edwin Palma, a quien el alto mandatario regañó por las tarifas de energía.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, no se escapó del jalón de orejas y el presidente le reclamó por no haberle entregado resultados frente al Icetex.