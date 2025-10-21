Presidente Petro cita para este viernes el inicio de la recolección de firmas de la Constituyente

AME7727. MEDELLÍN (COLOMBIA), 21/06/2025.- Fotografía cedida este sábado por la Presidencia de Colombia de su mandatario Gustavo Petro, hablando durante un acto publico en Medellín (Colombia). Petro afirmó que espera participar como "ciudadano del común" en la asamblea nacional constituyente que quiere convocar pues él ya no será mandatario del país cuando eso pueda suceder. EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Presidencia de Colombia ( EFE )

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal al expresidente Álvaro Uribe, generó un duro cuestionamiento al presidente Gustavo Petro sobre una posible alianza de políticos que buscarán sancionarlo.

Para el presidente, la decisión del Tribunal busca tapar la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico, que desataron el genocidio en Colombia y que buscan la caída del mandatario nacional.

Por lo cual, al alto mandatario aseguró que le llegó la hora al pueblo colombiano de evitar un golpe de Estado y convocó a una cita para este viernes 24 de octubre en la Plaza de Bolívar, para iniciar las firmas de la constituyente.

“Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”, puntualizó.