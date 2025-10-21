El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El presidente Trump ha recapacitado y no subirá aranceles para Colombia: Mauricio Cárdenas

El pasado 19 de octubre se intensificó la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia tras la decisión del presidente Donald Trump de suspender las ayudas económicas y calificar al mandatario colombiano, Gustavo Petro, como “líder del narcotráfico”.

Desde el Air Force One, Trump afirmó que Colombia “está fuera de control” y que no combate el narcotráfico, anunciando además posibles aranceles.

Por su parte, el senador Lindsey Graham confirmó que el gobierno estadounidense preparaba sanciones comerciales como represalia. En este contexto, Mauricio Cárdenas pasó por los micrófonos de 6AM para ampliar la información alrededor del tema.

En desarrollo...