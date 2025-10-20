La Defensoría advierte que en Anorí hay 176 personas desplazadas de la zona rural

Antioquia

La Defensoría del Pueblo solicita al gobierno nacional una atención integral a las familias desplazadas que abandonaron sus fincas en las poblaciones de Briceño y Valdivia en el Norte y Anorí en el Nordeste de Antioquia por combates entre los grupos ilegales Clan del Golfo y disidencias del frente 36 de alias Calarcá. En estos municipios se registran alrededor de 2.300 desplazados.

La entidad informó que, en el municipio de Anorí, producto de los combates en la vereda Los Trozos, específicamente en los sectores Tenche Limón, Tenche Salino y Taca Mocho, 176 personas se vieron obligadas a salir del territorio para proteger sus vidas.

Cifras: 104 familias, 176 personas: de esas, 99 hombres, 77 mujeres, 45 menores de edad, 12 adultos mayores y 4 con discapacidad.

Esto se suma a las cerca de 60 personas que llegaron al Coliseo municipal de Valdivia provenientes de la vereda Cristalina, también de Briceño, mientras que en esta población el censo al mediodía de este lunes es de 2.132 personas desplazadas.

Ante esta crisis humanitaria, la Defensoría del Pueblo en un comunicado agrega: “Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que emprenda medidas que permitan atender y proteger de manera integral a las comunidades afectadas”.

Manifiesta que la defensoría ha sostenido reuniones con las autoridades locales y líderes campesinos de Briceño y Anorí, lo mismo que con la gobernación de Antioquia, con quienes se han articulado para atender la emergencia.

Y en otro aparte agrega la entidad garante de los derechos humanos: “Rechazamos las acciones que ponen en riesgo a la población civil y violan el derecho internacional humanitario (DIH). Esta zona del departamento históricamente ha sido disputada por grupos armados ilegales, debido a su ubicación estratégica, la presencia de economías ilícitas y sus corredores de movilidad hacia el Bajo Cauca y el nordeste del departamento”.