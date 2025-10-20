Los asesinos del menor de 13 años en Nariño, al parecer, iban por la pareja de la madre

Nariño- Antioquia

Avanza la investigación del asesinato de un menor de 13 años en la vereda La Balsora de Nariño durante el pasado fin de semana, hecho violento que conmocionó esa población del Oriente de Antioquia.

El coronel Oscar Rico Guzmán dio a conocer nuevos detalles de esa investigación con la cual buscan esclarecer los hechos y capturar a los responsables. Aseguró que los homicidas al parecer iban por la pareja sentimental de la madre del menor asesinado dentro de la casa.

“Dentro de los dos sujetos, relacionamos un alias Santiago. Estamos esperando recabar más información para tener certeza y ya, uno, vincularlos al proceso y presentar la identificación y las entidades ante los medios”, dijo el oficial.

El coronel Rico manifestó que la investigación también está indicando que los móviles de este hecho estarían relacionados con microtráfico o minería ilegal en ese territorio, pero que vincula al grupo Clan del Oriente liderado por el capturado alias Camila.

Cabe recordar que para quien denuncie a los responsables del crimen del menor de 13 años se tiene una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Con esto se espera identificarlos plenamente, ubicarlos y capturarlos.