Capturan a dos personas que tenían a un secuestrado y que habían atacado una van con pasajeros

Ituango- Antioquia

Este domingo un grupo de personas del municipio de Ituango había preparado un viaje turístico al embalse de Hidroituango. Pero poco tiempo después de iniciado el recorrido, el vehículo tipo van de transporte público recibió un impacto de bala en el parabrisas. Esto generó pánico entre los pasajeros, entre los que viajan la coordinadora del colegio urbano y otras personas como comerciantes y relacionadas con el sector turístico.

Luego de esto, un vehículo particular les impidió seguir la marcha; un hombre se baja de este armado y comienza a amenazarlos con un arma de fuego, incluso les exige los documentos de identificación; luego permite que estas personas continúen el recorrido y quienes lograron advirtieron a las autoridades. Poco tiempo después, los ocupantes de este vehículo fueron capturados por la policía en la reacción porque estos en la huida chocaron. Al parecer, transportaban a un secuestrado.

“Se logra ubicar un vehículo con dos personas; en su interior portaban un arma de juego. Minutos antes, habían realizado varios disparos a un vehículo que salía de este municipio; gracias a la pronta reacción de la Policía Nacional y nuestro Ejército Nacional, se logra ubicar este vehículo. Al realizar la respectiva requisa, se logra identificar estos dos sujetos. Estamos en verificación de una tercera persona que se encontraba en este vehículo, quien argumenta que estaba siendo transportado en contra de su voluntad”, agregó el coronel Oscar Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia.

Se investiga si los capturados hacen parte de algún grupo ilegal de la zona como el Clan del Golfo o las disidencias, o si son de la delincuencia común.