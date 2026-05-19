Capturan a soldado del Ejército por espionaje: filtraba al parecer información a Disidencias Farc

La Fiscalía Penal Militar y Policial confirmó la captura de un soldado regular del Ejército Nacional señalado de presuntamente suministrar información estratégica a un grupo armado ilegal con presencia en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca.

El uniformado estaba adscrito al Batallón de Despliegue Rápido N.° 11 y fue capturado por orden judicial dentro de una investigación por el delito de espionaje relacionada con posibles filtraciones de información sensible sobre operaciones militares en el suroccidente del país.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido el pasado 12 de febrero de 2026, cuando el soldado presuntamente entregaba detalles de operativos y órdenes de trabajo a integrantes de un grupo armado ilegal.

La Fiscalía Penal Militar aseguró que la información era transmitida mediante llamadas telefónicas y el envío de videos a través de WhatsApp.

Además, dentro del proceso investigativo, una persona capturada perteneciente a la estructura criminal Carlos Patiño realizó un reconocimiento fotográfico señalándolo como presunta fuente de suministro de información para esa organización ilegal.

La captura fue realizada por orden del Juzgado 1714 de Control de Garantías a solicitud de la Fiscalía 2210 Especializada, en medio de las investigaciones adelantadas por posibles filtraciones de información militar en operaciones desarrolladas en Cauca.