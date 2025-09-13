Economía

Qué bancos prestan sobre hipoteca a reportados en centrales de riesgo: Así es el trámite

Conozca aquí las entidades que prestan dinero si aún aparece reportado en las centrales de riesgo.

Billetes colombianos y crédito de vivienda - Cortesía Getty Images y Canva

Mariana Neira

Tener un reporte negativo en una central de riesgo como Datacrédito o CIFIN no significa necesariamente que el sueño de tener vivienda propia esté descartado.

Aunque las personas reportadas en centrales de riesgo enfrentan mayores dificultades para acceder a estos servicios financieros, pues esto limita significativamente el acceso a productos financieros como los préstamos, debido a que las entidades crediticias utilizan esta información para evaluar la solvencia de los solicitantes, existen entidades financieras que ofrecen productos crediticios diseñados específicamente para personas con historial crediticio negativo, como préstamos con condiciones adaptadas o líneas de crédito personalizadas.

¿Cuáles son los bancos que prestan sobre hipoteca a reportados en centrales de riesgo?

Estos son algunos de los bancos de Colombia que prestan dinero para a quienes están reportados:

Es importante destacar que otras entidades bancarias son más exigentes, y muchas no aceptan reportes negativos si estos no están regularizados. En general, lo habitual es que se requiere estar libre de obligaciones en mora para avanzar con el proceso.

Requisitos mínimos para solicitar el crédito en cualquier entidad:

  1. Debe estar a paz y salvo de las deudas que le generaron el reporte. Es decir, es necesario que demuestre que ya no existen obligaciones morosas.
  2. Si la opción es a través del FNA es necesario que este afiliado a la entidad o por lo menos cumplir con requisitos de ahorro previo.
  3. Es necesario que tenga capacidad de pago: ingresos estables, historial laboral, otras obligaciones financieras bajo control. Los bancos verifican que pueda hacer frente al crédito hipotecario.
  4. En algunos casos, solicitan que aporte un anticipo de 10% del valor de la vivienda, en especial para VIS o VIP.

Riesgos e información que debe tener en cuenta:

¿Qué puede hacer si está reportado en Datacrédito?

  1. Negocie un acuerdo de pago con la entidad a la que debe dinero.
  2. Cancele la deuda y solicita un paz y salvo.
  3. Espere la actualización de su historial crediticio en la central de riesgo.

