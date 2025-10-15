“820 mil millones están congelados en MinVivienda”: gobernador de Cundinamarca

20 meses llevan esperando los habitantes en Cundinamarca, según aseguró el Gobernador de esa región Jorge Rey, para que aprueben y liberen más de 820 mil millones que estarían destinados a invertirse en 66 proyectos de agua potable y saneamiento básico fundamentales para el bienestar de las comunidades.

El gobernador llegó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio junto con 70 alcaldes del departamento para exigirle a la ministra Helga María Rivas Ardila, la agilidad en el proceso que, aseguró el mandatario, “se quedó en papeles”.

Lea también: Distrito acusa a Petro de incumplir con la inversión de 6 mil millones de pesos para dos multicampos

“La situación es de extrema preocupación: hay más de 820 mil millones de pesos congelados, recursos que pertenecen al departamento y a los municipios, y que no pueden ejecutarse por esta inoperancia administrativa”, insistió Jorge Rey.

A su vez, precisó que para el 25 de septiembre del presente año el Ministerio anunció la creación de una mesa técnica de seguimiento, pero más de 20 días después, el compromiso sigue sin cumplirse.