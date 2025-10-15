¡Pilas! Hasta el 29 de octubre se puede reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá
Según la Secretaría de Educación distrital, son 19 mil 399 estudiantes de colegios oficiales los beneficiarios y la fecha límite para reclamar el subsidio está cerca.
La Secretaría de Educación distrital está recordando a los casi 19 mil 400 estudiantes beneficiarios del subsidio de transporte, que hasta el próximo 29 de octubre pueden hacer efectivo el beneficio.
Quienes son beneficiarios a través de la plataforma DaviPlata, deben redimir su bono antes del 29 del actual mes y para quienes tienen el subsidio por medio de TuLlave, pueden recargar el abono en su respectiva tarjeta hasta el 21 de octubre.
La Secretaría distrital le recuerda a padres de familia y/o acudientes del estudiante, tener al día los datos personales como número de cédula y celular en el SIMAT, pues esta información es importante para la notificación del pago.
¿Cómo reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá?
Si lo recibe por DaviPlata:
- Ingrese a la app o página web de DaviPlata.
- Digite su documento y clave.
- Verifique el saldo disponible y retírelo por cajero, oficina, corresponsal o transferencia.
- Guarde el comprobante.
Si lo recibe por tarjeta TuLlave: (Tienen plazo de reclamación hasta el 21 de octubre)
- Diríjase a una taquilla del SITP con la tarjeta personalizada.
- Solicite la validación del saldo.
- Verifique que el monto se haya activado.