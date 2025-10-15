¡Pilas! Hasta el 29 de octubre se puede reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá

La Secretaría de Educación distrital está recordando a los casi 19 mil 400 estudiantes beneficiarios del subsidio de transporte, que hasta el próximo 29 de octubre pueden hacer efectivo el beneficio.

Quienes son beneficiarios a través de la plataforma DaviPlata, deben redimir su bono antes del 29 del actual mes y para quienes tienen el subsidio por medio de TuLlave, pueden recargar el abono en su respectiva tarjeta hasta el 21 de octubre.

La Secretaría distrital le recuerda a padres de familia y/o acudientes del estudiante, tener al día los datos personales como número de cédula y celular en el SIMAT, pues esta información es importante para la notificación del pago.

¿Cómo reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá?

Si lo recibe por DaviPlata:

Ingrese a la app o página web de DaviPlata. Digite su documento y clave. Verifique el saldo disponible y retírelo por cajero, oficina, corresponsal o transferencia. Guarde el comprobante.

Si lo recibe por tarjeta TuLlave: (Tienen plazo de reclamación hasta el 21 de octubre)