Así combate la Procuraduría la indebida participación en política de funcionarios públicos

Colombia

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, dio a conocer la nueva estrategia con enfoque pedagógico del ente de control para evitar que los servidores públicos caigan en la indebida participación en política de cara a las elecciones presidenciales del 30 de mayo de 2026.

El procurador recordó que la Paz Electoral fue todo un rotundo éxito para las elecciones legislativas en Colombia, ya que hubo participación de todos los sectores.

“Quiero agradecer especialmente a todos los que nos ayudaron a llevar este mensaje a lo más recóndito del territorio nacional (…) Colombia entera está agradecida con la Paz Electoral”, sostuvo.

Es por eso que Eljach dio a conocer “la línea que no se cruza”, una nueva fase de la Paz Electoral que se centra en la pedagogía y que explica los seis comportamientos que no se les permiten a los funcionarios públicos previo a las elecciones:

Financiar o promover campañas políticas desde el cargo que ocupan.

Presionar o favorecer subalternos para apoyar candidatos.

Usar recursos públicos en reuniones o actividades políticas.

Difundir propaganda electoral.

Inclinar o autorizar el uso del aparato estatal a favor o en contra de un causa o partido.

Usar información reservada de la entidad con fines políticos.

¿Qué conductas sí están permitidas para servidores públicos?

Eljach aclaró que hay comportamientos que sí están permitidos en el marco de las elecciones presidenciales tanto de primera como de segunda vuelta, en caso en que se dé:

Difundir información general, opinar o intervenir en debates de interés colectivos ajenos a la contienda electoral o partidista y ejercer el derecho al sufragio

Inscribirse como miembros de los partidos.

“Nosotros somos el faro, la magistratura moral de la Nación, y para eso tenemos que convocarnos y convertir esto en realidad. Sé de su compromiso, pero ayúdenme a que este mensaje llegue a todos los colombianos, a todos los servidores públicos, con esto estamos cumpliendo nuestro mandato y con eso garantizaremos el buen suceso de las elecciones presidenciales”, fueron las palabras de Eljach, haciendo un llamado a todos los procuradores en las regiones.

Finalmente, el jefe del Ministerio Público apuntó que entre más pedagogía se haga, más se contribuye a que los funcionarios no crucen esa línea roja.

“Ojalá podamos acostarnos sabiendo que hicimos algo por la democracia y evidenciar que con nuestra actividad todos estamos comprometidos (…) y terminemos con la tranquilidad de que los cuatro años que vengan tendremos mejores instituciones de las que hemos construido en tantos años”, concluyó.