Gobierno Nacional mejora los sistemas de suministro de agua en La Guajira

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizó la entrega oficial de los mejoramientos del sistema de agua potable en las comunidades de Meridaily y Pesua ubicadas en La Guajira.

Con la presencia del Gobierno se identificaron los principales problemas relacionados con el abastecimiento de agua que afectaban la calidad y disponibilidad de este recurso, estos se relacionaban con la infraestructura que había. Por esto, se amplió la capacidad de tratamiento y distribución, beneficiando a 914 habitantes, entre ellos niños y niñas de la escuela que está ubicada dentro de la comunidad Meridaily.

En este encuentro participaron

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros Mamby, con el acompañamiento del alcalde de Riohacha, Genaro Redondo.

“Realmente es un agradecimiento eterno a la vida, al estado colombiano porque somos beneficiarios de este gran proyecto y no tengo palabras para expresar lo que siento, el agua es vida y salud”, celebró la señora Remedios López, autoridad de la comunidad Merydaily.

Al mismo tiempo, se mejoró el sistema de agua de la comunidad de Pesua que beneficia a 256 habitantes, los cuales extraían agua de un pozo artesanal que contenía agua cruda. En general, el Gobierno ha realizado diferentes esfuerzos que han beneficiado más de 126.000 ciudadanos de este departamento.

“Con estos proyectos que entregamos hoy, son 232 sistemas de acceso a agua que el gobierno del presidente Gustavo Petro está entregando a las comunidades wayuú del departamento de La Guajira, esto que entregamos hoy es de ustedes. Antes de este gobierno en La Guajira morían aproximadamente 91 niños y niñas por problemas asociados a la falta de acceso a agua potable; hoy esa tasa de mortalidad disminuyó de 91 a 47, pero seguimos trabajando fuertemente para seguir disminuyendo y llegar a 0”, aseguró el viceministro de Agua y Saneamiento Básico Edward Libreros.

La guajira y su falta de agua

Este departamento históricamente se ha visto perjudicado porque es una de las zonas que más se ve afectada por las sequías en el país, la falta de lluvias y la larga temporada de sequía hace que muchos de estos municipios reporten desabastecimiento de agua potable. Otro factor es la contaminación, ya que debido a las actividades extractivas de la zona, se han desplazado fuentes de agua, agotando la disponibilidad de este recurso.

¿Qué ha pasado con los carrotanques de La Guajira?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realizó mayo la entrega oficial de 16 vehículos, consolidando a La Guajira como el departamento con el mayor número de carrotanques asignados.

“La travesía denominada “El camino del agua” comenzó en Riohacha, donde la UNGRD entregó dos carrotanques. Posteriormente, en Maicao, Uribia y Manaure se pusieron en operación seis vehículos más que reforzarán el abastecimiento de agua y ayudarán a mitigar los efectos de la sequía en la región”, dijo la UNGRD.

Cada vehículo entregado tiene capacidad para suministrar 8.000 litros de agua, lo que permite abastecer diariamente a más de 10.600 personas. Su tamaño es el indicado para en las condiciones áridas del terreno.