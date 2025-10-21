Operativo en la Plaza Minorista permitió el rescate de 64 animales en condiciones de vulnerabilidad

Medellín, Antioquia

La Policía Nacional realizó un operativo de control en el módulo de fauna de la Plaza Minorista José María Villa, en el centro de Medellín, donde fueron rescatados más de 60 animales que permanecían en condiciones inadecuadas de cuidado.

La intervención estuvo a cargo de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con el acompañamiento de médicos veterinarios de la Inspección de Policía de Protección Animal. Durante la jornada se verificaron posibles casos de maltrato animal y tráfico ilegal de especies silvestres.

Especies encontradas

El Coronel Salomón Bello Reyes, Comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá expresó “Nuestros profesionales desplegaron una actividad de verificación y control en el módulo de fauna de la Plaza Minorista. En esta jornada de manera preventiva realizamos la aprehensión material de 64 animales"

Entre los animales recuperados se encontraban 14 felinos, 4 gallinas, 17 patos y 29 hámster sirios, algunos con signos de hacinamiento, baja condición corporal y deficiente atención sanitaria. Todos fueron entregados a la Inspección de Policía de Protección Animal del Distrito de Medellín y trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibirán atención médica y un proceso de recuperación integral.

El operativo se desarrolló en cumplimiento de la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y sanciona el maltrato, y de la Ley 2455 de 2025, que fortalece las acciones institucionales en defensa de la fauna y la vida.