Las autoridades recuperaron 10 especies de fauna silvestre en El Peñol y Guatapé

Antioquia

Las autoridades lideradas por la entidad ambiental Cornare realizaron un operativo de rescate de fauna silvestre en el Oriente de Antioquia que terminó con la recuperación de 10 especies de fauna silvestre que estaban en cautiverio.

Cornare recibió la denuncia de que en cuatro casas tenían aves en cautiverio y organizó la actividad con apoyo de la policía de Antioquia, quienes llegaron a los municipios de El Peñol y Guatapé. Solo en una casa había cuatro guacamayas.

“Donde recuperamos 2 sinsontes, 3 loras frente amarillas, 4 guacamayas azules y 1 guacamaya escarlata. Todos estos animales están siendo valorados y atendidos en nuestro Centro de Atención y Valoración para determinar sus condiciones de salud e ingresar a los diferentes programas de rehabilitación”, reportó Camilo Muñoz Collazos, Médico Veterinario y Coordinador del Centro de Atención y Valoración Cornare.

También dijo que en lo corrido del año Cornare ha ingresado al CAV 2.473 animales, de los cuales 159 han sido loras, 34 guacamayas y 28 sinsontes, lo que evidencia la magnitud de esta problemática ambiental. Por lo que el funcionario recordó que la fauna silvestre no son mascotas y reiteró la solicitud a respetar el hábitat y a las especies.