Rescatan a dos monos en el Valle de Aburrá: uno de los animales fue drogado durante su cautiverio

Dos primates en grave estado de salud fueron rescatados en el Valle de Aburrá tras sufrir maltrato durante su permanencia en cautiverio. Los animales, un mono cariblanco y un mono capuchino, permanecen bajo atención médica en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) de fauna silvestre del Área Metropolitana.

El caso más reciente corresponde a un mono cariblanco infantil que llegó con heridas severas en la zona perianal, provocadas por el uso de pañales humanos durante varios meses. Según el reporte, el animal fue mantenido en una vivienda donde incluso pasaba tiempo sobre el lomo de un perro. Presentaba desnutrición y lesiones dolorosas por la acumulación de materia fecal.

El segundo caso es el de un mono capuchino que fue entregado por la comunidad después de ser rescatado de personas que, al parecer, le suministraban drogas. El ejemplar, llegó con bajo peso y pelaje deteriorado. Por su especie, no es propio del Valle de Aburrá, lo que confirma que fue víctima del tráfico ilegal.

Tenencia ilegal de fauna

El supervisor del CARV de Fauna Silvestre, Andrés Gómez, detalló que ambos animales permanecen en observación en el CAVR, donde reciben alimentación y tratamiento especializado. Desde el año pasado, este centro ha atendido 45 monos cariblancos y ocho capuchinos, la mayoría de ellos crías, lo que refleja la magnitud del comercio y la tenencia ilegal de fauna en la región.

Los especialistas advierten que cada caso evidencia el impacto del cautiverio: para que una cría llegue a manos de particulares, su madre suele ser asesinada. Mantener animales silvestres como mascotas no solo es ilegal, sino que causa daños irreversibles a las especies y a los ecosistemas.