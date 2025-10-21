Miércoles 22 de octubre, ‘Simulacro Nacional de Respuesta Inmediata’; Risaralda participará

Risaralda participará en el ‘Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias’, el ejercicio más importante a nivel nacional en materia de planeación, coordinación y comunicación para fortalecer la capacidad de reacción ante posibles desastres.

La jornada se llevará a cabo mañana 22 de octubre a partir de las 9:00 de la mañana y en el departamento se simularán diferentes escenarios de riesgo como sismos, explosiones, movimientos en masa e inundaciones, lo que hay que tener en cuenta, este miércoles para no crear pánico en la ciudad.

Diana Carolina Ramírez Laverde, coordinadora departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, señaló que hay escenarios nuevos como una emergencia en un colegio de Dosquebradas.

Lea también: Simulacro Nacional 2025: Fecha y hora en todo el país; Bogotá tendrá horario diferente

“Este año tendremos un nuevo escenario que es un escape de gas en un laboratorio de una institución educativa en un municipio de Dosquebradas Se apoyará a los municipios con personal operativo, técnico y administrativo, además de instalar un Puesto de Mando Unificado que permitirá hacer seguimiento y consolidar la información del simulacro antes, durante y después de la jornada."

El Simulacro Nacional de Respuestas a Emergencias es un ejercicio anual liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y busca poner a prueba y fortalecer los mecanismos de coordinación y respuesta frente a las diferentes amenazas que puedan afectar a las comunidades.