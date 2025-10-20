Simulacro Nacional 2025: Fecha y hora en todo el país; Bogotá tendrá horario diferente

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se planificó un Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Un ejercicio que se realiza anualmente, con que él se busca fortalecer la capacidad de respuesta ante diferentes tipos de desastres en Colombia. Además, mediante este ensayo, se busca poner a prueba y fortalecer mecanismos de coordinación y respuesta.

Además de fortalecer la articulación entre los diferentes niveles del gobierno, entidades sectoriales, publicas y privadas, y la comunidad en general, con este simulacro se busca fomentar la conciencia ciudadana sobre la importancia de conocer los riesgos que suponen diferentes fenómenos amenazantes y como se debe responder ante estos.

¿Quiénes participan?

Para participar del Simulacro Nacional, las diferentes entidades se debieron inscribir en el plazo que se había establecido, que iba del 1 de septiembre, hasta el 30 de septiembre de 2025. Durante este lapso, los municipios y distritos se debieron registrar en las oficinas departamentales de gestión del riesgo.

Así mismo, las entidades públicas, privadas y mixtas, así como las instituciones, empresas, colegios, jardines, universidades, entre otros, debieron inscribirse en las oficinas de gestión del riesgo municipales o distritales.

Fecha y hora del Simulacro Nacional

El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025, se llevará a cabo el próximo 22 de octubre, y se estableció para las 9:00 de la mañana, sin embargo, para la ciudad de Bogotá, se llevará a cabo a las 10:30 AM.

Las fechas de inicio y duración de estos simulacros, dependerá netamente del riesgo seleccionado por el municipio, ya que este varía según las necesidades de cada territorio. Los posibles riesgos son los siguientes:

Helada

Tormenta eléctrica

Vendaval

Ciclón tropical

Granizada

Actividad volcánica

Sismo

Tsunami

Erosión fluvial

Erosión costera

Diapirismo

Avenida torrencial

Inundación súbita

Inundación lenta

Sequía – Desabastecimiento de agua

Incendio forestal

Movimiento en masa

Por tal razón, según lo decida el territorio, se podrá desarrollar más de un evento a la vez, además, según los criterios a evaluar, existe la posibilidad de que se lleven a cabo diferentes sesiones del simulacro durante la jornada.

Registro de participación y certificado

Luego de que se lleven a cabo los simulacros a lo largo del territorio nacional, los municipios tendrán que realizar su reporte a la UNGRD, por medio la plataforma virtual destinada por la entidad, quienes le otorgarán un usuario y una contraseña a cada departamento.

Por tanto, el registro de los datos de las diferentes entidades, colegios, jardines, institutos y organizaciones, deberá ser realizado por los municipios o distritos correspondientes.

Luego de esto, todos aquellos que se inscriban y participen activamente en el Simulacro Nacional, recibirán un certificado de participacipación, siempre y cuando hayan realizado su registro en la etapa de planeación y realicen el reporte de sus datos de participación. Este certificado será expedido por el Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio o departamento correspondiente.

