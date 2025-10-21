Gobernación de Antioquia pide al Ejército “arreciar operaciones contra criminales” en Briceño

Las familias desplazadas piden garantías de seguridad para regresar a sus veredas. Foto: Alcaldía de Briceño.

Tras el anuncio del Ejército Nacional de mantener operaciones militares en Briceño, en el Norte de Antioquia, donde 2.132 personas —correspondientes a 1.058 familias— fueron desplazadas de al menos 24 veredas por las amenazas del frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Calarcá’, el gobernador Andrés Julián Rendón pidió “arreciar operaciones contra esos criminales”.

El mandatario insistió en que “apelamos al valor de nuestros uniformados para recuperar la tranquilidad y la seguridad”. Las familias desplazadas piden garantías para regresar a sus veredas, donde los integrantes de las disidencias sostienen enfrentamientos con el Clan del Golfo y han instalado minas antipersonales.

Mientras tanto, la Gobernación de Antioquia mantiene su presencia en el territorio y continúa brindando ayuda humanitaria a las familias afectadas, además de apoyo en logística, alimentación y transporte para la Fuerza Pública.

Operaciones militares

Por su parte, el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, general Carlos Eduardo Caicedo, confirmó que “continúan desarrollándose operaciones militares para contrarrestar el actuar delictivo de estos grupos armados organizados que tanto daño le hacen a la población”.

El oficial detalló que las tropas adelantan patrullajes y controles en zonas rurales con el fin de prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos y permitir el retorno seguro de las familias a sus territorios.

Las personas desplazadas permanecen albergadas en colegios, parques educativos, el coliseo y la parroquia de Briceño, mientras la administración local gestiona apoyo de municipios vecinos para el envío de kits de aseo, colchonetas y alimentos.