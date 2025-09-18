Aqualia intensifica su control de calidad del agua en Córdoba con rigurosos protocolos y alianzas

Montería

En el marco del Día Mundial del Control de la Calidad del Agua, Aqualia reafirmó su compromiso con la provisión de agua segura y de calidad para los cerca de 90.000 usuarios a los que sirve en 12 municipios de Córdoba.

La compañía opera más de 1.000 kilómetros de redes de acueducto y cuenta con cuatro Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) ubicadas en Cereté, Santa Cruz de Lorica, San Antero y Planeta Rica.

Óscar Gómez Duque, gerente de Aqualia en Córdoba, subrayó que “el acceso a agua potable es un derecho esencial y un recurso básico para la vida y el desarrollo sostenible”, destacando que el compromiso de la empresa es asegurar que el agua cumpla con los más altos estándares.

El proceso de potabilización comienza con una caracterización mensual del agua cruda proveniente del río Sinú y el arroyo Carolina, en Planeta Rica. Estas muestras son enviadas a laboratorios acreditados en Colombia, lo que permite ajustar los procesos de tratamiento según la calidad del recurso hídrico captado.

Adicionalmente, se realiza un monitoreo constante de parámetros como turbiedad y pH en los laboratorios de control de Aqualia, los cuales están equipados con tecnología especializada y son operados por personal técnico experto bajo la coordinación de un ingeniero químico.

Este riguroso control asegura que el agua tratada cumpla con la Resolución 2115 de 2007.

Colaboración con autoridades

La compañía enfatiza que la colaboración con las autoridades públicas es fundamental para su operación. En coordinación con la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba, se toman diariamente muestras de agua potable en puntos estratégicos de los municipios para su análisis en laboratorios acreditados.

Los resultados obtenidos son reportados a entidades de vigilancia como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a las autoridades locales, lo que asegura transparencia y trazabilidad en todo el proceso.

Gómez Duque añadió que “la colaboración entre el sector público y privado es clave para proteger los recursos hídricos y optimizar su uso”.

La gestión de Aqualia se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6: Agua limpia y saneamiento, orientando sus esfuerzos a garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del recurso hídrico. Gracias a su experiencia en 18 países, la empresa aporta conocimiento, innovación y mejores prácticas internacionales a la gestión del agua en Colombia.

Este trabajo está respaldado por certificaciones internacionales en calidad, seguridad y salud en el trabajo (ISO 9001 e ISO 45001). Recientemente, Aqualia fue distinguida por ANDESCO con el Premio al Entorno Colaboradores por su programa de bienestar BeAqualia, además de recibir menciones especiales por su liderazgo en sostenibilidad e innovación.