El Metro de Medellín tiene buses sin costo para pasajeros entre las estaciones Poblado y Aguacatala

Medellín

El Metro de Medellín realizó una reunión con diferentes entidades como el Área Metropolitana, EPM y la alcaldía de Medellín; se acordó un plan de trabajo en el punto identificado de socavación entre las estaciones Aguacatala y El Poblado. Se estima que estas labores podrían tardar hasta ocho días.

En cuanto a la movilidad, el Metro informó que se dispusieron seis buses padrones que movilizarán los usuarios entre las dos estaciones sin costo alguno para mejorar el servicio.

“Con dos puntos de parada en la avenida Las Vegas junto al poli que va por todas las Vegas hasta la estación Aguacatala, parando en el rompoy y realizando el circuito entre las dos estaciones. Asimismo, el área metropolitana ha dispuesto libertad de rutas para las rutas integradas de todos los municipios del sur, las cuales están operando hasta la estación Poblado y hasta el centro de Medellín. Estamos realizando control de acceso en las estaciones del sur con el fin de garantizar un ingreso adecuado para nuestros usuarios y la seguridad en el uso del sistema”, informó Jaime Andrés Ortiz, gerente Social y de Servicio al Cliente del Metro.

Manifestó que la frecuencia de trenes en la zona sur del Valle de Aburrá se verá afectada por la poca cantidad que quedó en ese lado del daño.

En cuanto a los trabajos

Tomás Elejalde, gerente del Metro, informó que ya se tiene la ruta de trabajo para solucionar el problema en las vías férreas que hoy tiene afectada la prestación del servicio por precaución. Informó que ya comenzaron con todos los preparativos para la intervención que pretende rellenar la socavación del punto crítico, pero para ello es necesario cerrar uno de los carriles de la Av. Regional.

“Esto para poder acceder allí con maquinaria pesada; se está trabajando a partir de este momento en todos los preparativos, los desmontes de las mallas de acceso y de la vía férrea. Allí se hará entonces una intervención que lo que tiene como objetivo es rellenar esta socavación que está en este sitio, para lo cual primero que todo debemos hacer una contención hacia el río, que fue el causante de esta socavación”, explicó el gerente.

El funcionario recalcó que, durante el tiempo de los trabajos, unos ocho días aproximadamente si las lluvias lo permiten, el metro seguirá funcionando como lo hizo este lunes, es decir, desde Aguacatala a la Estrella y desde el Poblado hacia Niquía.

“Invitamos durante este período de tiempo a las empresas que puedan hacerlo, a que activen en lo posible el teletrabajo, las personas que puedan, insisto, tener esta condición”, agregó.

Agrega que esta situación no fue previsible y que las losas de las paredes del río no permitieron ver una situación que aumentó rápidamente y fue identificada de manera oportuna.