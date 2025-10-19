Alias ‘Chejo’ estaría detrás del desplazamiento de Briceño y quien no se desplace pagará una multa

Briceño- Antioquia

El coronel Óscar Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia, informó que su labor en el desplazamiento es de acompañamiento a las comunidades porque la situación de inseguridad se reporta en el área rural que afecta a tres corregimientos de Briceño: Las Auras, Travesías y Pueblo Nuevo . Sin embargo, dice que ya tiene adelantada la investigación sobre este hecho.

El oficial manifestó que alias “Chejo”, uno de los cabecillas del frente 36 en el Norte de Antioquia, es quien está detrás de la intimidación a los campesinos que se desplazaron hacia el área urbana.

“Obedece a un constreñimiento direccionado por parte del Grupo Armado Organizado Residual del Frente 36, como cabecilla de alias ‘Chejo’, uno de los cabecillas que están impulsando esta movilización, que ha sido un constreñimiento por alias ‘Primo Gay", que ha impuesto la salida de los habitantes, permitiendo solamente en algunas viviendas, algunas fincas, una sola persona, y quien no vaya puede pagar una multa; eso ya lo tenemos decantado. La actividad de investigación criminal será direccionada hacia este cabecilla y al cabecilla general de esta estructura criminal”, dijo el oficial.

Caracol Radio conoció un audio que fue enviado a las comunidades en el que un presunto integrante del grupo ilegal disidencias explica qué deben hacer los campesinos y advierte que quien no cumpla será desplazado de manera definitiva del territorio.

“Que quede una persona por casa, donde tengan animalitos que cuidar, si tienen que ordeñar, cositas así, una persona por casa. El transporte la alcaldía lo va a suministrar. Tenga en cuenta para que le diga a la comunidad que el que no se vaya, no se desplace, entonces se le va a cobrar una multa, o, entonces, nosotros lo vamos a desplazar, pues, ya definitivamente”.

Las autoridades también tienen el conocimiento de que la intención de la guerrilla es que el ejército mueva las tropas hacia el territorio en disputa para frenar el avance del grupo criminal Clan del Golfo.

Mientras que el secretario de gobierno de Briceño, William Londoño, manifestó a una emisora local que durante el domingo siguen llegando más desplazados y que se teme que fácilmente la cifra podría superar los 2 mil.