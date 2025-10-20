Creemos y el Centro Democrático entre los ganadores del Consejo de Juventud en Medellín

Medellín, Antioquia

Con el 99,01 % del preconteo, los grandes vencedores del Consejo Distrital de Juventud de Medellín fueron Centro Democrático, Creemos y el grupo Primero los Jóvenes. En términos de fuerza política, el uribismo alcanza cuatro curules al contabilizar dos de Primero los Jóvenes, organización juvenil cercana al Centro Democrático, y dos del propio Centro Democrático.

El movimiento Creemos, vinculado a la administración del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, logró tres curules, confirmando su capacidad de movilización entre votantes jóvenes. Estas dos corrientes —uribismo y Creemos— concentran la mayoría de puestos del nuevo Consejo y marcan la pauta del equilibrio político juvenil en la ciudad.

Además de los ganadores principales, obtuvieron representación Juventudes Populares y Medellín es un Parche, cada uno con dos curules. También ingresaron con un escaño Partido Liberal, Nuevo Liberalismo, Alianza Verde, Todxs, Justicia al Derecho y Medellín Avanza. En conjunto, estas fuerzas configuran un mapa plural, con presencia de partidos tradicionales, colectivos juveniles y plataformas ciudadanas.

Lectura política del nuevo Consejo

La suma de dos curules de Primero los Jóvenes y dos del Centro Democrático consolida un bloque uribista con peso determinante en la agenda del Consejo. Creemos se posiciona como la otra gran fuerza, con tres puestos, lo que anticipa alianzas y contrapuntos en debates sobre participación, educación, empleo, cultura y ambiente.