Se eleva a 80% el riesgo ciclónico en el mar Caribe para los próximos días

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, reportó un aumento en el riesgo ciclónico en el mar Caribe, donde una onda tropical, identificada como AL98, muestra condiciones favorables para evolucionar en los próximos días.

De acuerdo con el informe, el sistema se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 30 kilómetros por hora, pero se prevé que reduzca su movimiento al avanzar hacia el centro del Caribe, lo que podría favorecer su fortalecimiento y originar una depresión tropical o incluso una tormenta.

El reporte detalla que la probabilidad de desarrollo ciclónico es del 50% en las próximas 48 horas y del 80% en los próximos siete días.

Expertos advierten posible impacto en el Caribe

El meteorólogo Max Enrique advirtió en sus redes sociales que este sistema podría tener un efecto directo sobre La Guajira. Según los modelos del Centro Nacional de Huracanes, el rumbo del fenómeno sigue siendo incierto, pero existe la posibilidad de que alcance categoría 4 de huracán, afectando a algunas islas del Caribe.

Alerta en cinco departamentos de la región Caribe

La Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales, integrada por el IDEAM, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, entre otras entidades, declaró alerta amarilla para La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico y Bolívar.

Además, se emitió alerta roja en el Cesar, el sur de La Guajira y algunos sectores de Sucre y Bolívar ante el riesgo de crecientes súbitas y deslizamientos de tierra, explicó Leidy Rodríguez, meteoróloga del IDEAM.

“En la región Caribe se mantienen alertas por el aumento de los niveles de los ríos y posibles crecientes súbitas. Hay alerta roja en el norte del Cesar, sur de La Guajira y zonas de Sucre y Bolívar; naranja en el centro y sur de La Guajira y norte de Magdalena; y amarilla en el resto de la región. Cualquier lluvia, por leve que sea, podría generar afectaciones, por eso se recomienda estar atentos a las fuentes hídricas”, dijo.

Llamado a la prevención

Rodríguez, señaló que el fenómeno podría generar lluvias intensas, vientos fuertes y aumento del oleaje, especialmente en la zona costera y el Archipiélago de San Andrés.

“Estamos en plena temporada ciclónica, lo que favorece la formación de ondas tropicales y lluvias de diferente intensidad. Actualmente hay dos sistemas activos: uno que ya afecta el norte del país con nubosidad y tormentas, y otro identificado como AL98, que avanza por el oriente del mar Caribe con un 80% de probabilidad de convertirse en ciclón en los próximos días”, advirtió la meteoróloga del IDEAM.

La entidad reitera el llamado a la prevención y vigilancia constante ante el aumento del riesgo ciclónico en el Caribe colombiano.