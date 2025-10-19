Joven sufrió graves quemaduras al pisar cable de media tensión en La Guajira

En el corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla (La Guajira), un hombre identificado como Camilo Villa, de 38 años y dedicado al arte del tatuaje, resultó gravemente herido luego de sufrir una descarga eléctrica al pisar un cable de media tensión que se encontraba caído sobre la vía.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según relató su hermana, Andrea Villa, el hecho ocurrió en la mañana del 17 de octubre, cuando Camilo salió a trotar como de costumbre. “Pisó un cable que estaba descubierto. La descarga lo lanzó varios metros y lo envolvió en llamas. Si no fuera por una persona que lo auxilió, mi hermano estaría muerto”, contó.

Andrea aseguró que la comunidad ya había reportado la presencia del cable expuesto a la empresa Air-e, encargada del servicio eléctrico en la zona, e incluso a las autoridades locales. “La gente había llamado y denunciado, pero nadie hizo nada. Solo atendieron el caso después del accidente”, agregó.

Camilo se encuentra actualmente en una clínica de Riohacha con quemaduras de segundo y tercer grado en el 31 % de su cuerpo, mientras su familia gestiona su traslado a Medellín.

Respuesta de Air-e

Ante el hecho, Air-e Intervenida emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido y explicó que la línea cayó debido a las fuertes lluvias registradas horas antes del accidente. La empresa aseguró que, tras conocer el caso, activó sus protocolos de atención y envió personal técnico al sitio, además de ofrecer acompañamiento a los familiares del afectado.

“De acuerdo con las verificaciones internas, no se encontró reporte previo al accidente. Sin embargo, una vez se tuvo conocimiento, se dispuso de personal especializado para apoyar las labores en el sitio”, indicó la compañía.

La empresa reiteró el llamado a la comunidad a reportar de inmediato cualquier daño o cable caído por los canales oficiales y evitar el contacto directo con redes eléctricas.