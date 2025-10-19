Onda tropical con potencial ciclónico se acerca al Caribe: autoridades mantienen monitoreo constante

La Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales, integrada por el IDEAM, la DIMAR, la Aerocivil y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, informó que mantiene monitoreo permanente sobre una onda tropical ubicada en el centro del océano Atlántico, que presenta condiciones favorables para su desarrollo durante los próximos días.

De acuerdo con los reportes más recientes, el sistema 98L ha incrementado su probabilidad de formación ciclónica hasta un 40% mientras avanza hacia el mar Caribe, donde podría generar aumentos en lluvias, vientos y oleaje a comienzos o mediados de la próxima semana, especialmente en el área del Caribe colombiano.

Aunque hasta el momento no se ha activado ningún nivel de alerta, las autoridades advierten que el seguimiento es constante y que se comunicará oportunamente cualquier cambio que implique la activación de los protocolos de emergencia.

La Mesa Técnica reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, evitando difundir información no verificada.

“Estamos en vigilancia permanente para garantizar información oportuna, verificada y actualizada. Si el sistema evoluciona y representa una amenaza para el país, se informará de inmediato”, señaló el comunicado.