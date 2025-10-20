Air-e asegura el 81% del suministro energético del Caribe en 2026

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superservicios, dio a conocer los resultados de la convocatoria pública adelantada por la empresa Air-e para la compra de energía, con la cual se garantiza el 81% del cubrimiento de la demanda proyectada para el año 2026. Esta medida beneficiará a cerca de 1,3 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Más de 14 ofertas

Durante el proceso, se recibieron más de 14 ofertas provenientes de 11 agentes del mercado, entre generadores térmicos, hídricos, renovables y comercializadores, superando en un 20% la meta inicial de compra de energía prevista.

Fase de estructuración

Con la finalización de la convocatoria, se iniciará la fase de estructuración y análisis técnico de las ofertas recibidas, para posteriormente formalizar la compra y adjudicación de más de 4.500 gigavatios/hora (GWh) bajo condiciones de precios justos y competitivos.

El superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, destacó el acompañamiento institucional durante el proceso:

“Seguiremos trabajando con el firme compromiso de mantener siempre reglas claras para el mercado, de manera que los generadores y comercializadores cuenten con la tranquilidad de participar activamente en los procesos que aseguran el futuro energético del Caribe y del país”, afirmó.

Estabilidad tarifaria

Esta estrategia reduce la exposición a la bolsa de energía, protegiendo a los usuarios de la volatilidad de los precios y contribuyendo a la estabilidad tarifaria en la región.

Trabajo conjunto

El logro fue posible gracias al trabajo conjunto de entidades del sector energético como el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Superservicios, entre otras.

En particular, la Resolución 101-082 de 2025 de la CREG, permitió estructurar un proceso de contratación directa, eliminando intermediaciones y optimizando los costos de compra de energía, garantizando así un mejor servicio para los usuarios del Caribe colombiano.