Exparticipante de reality murió en Barranquilla: días antes advirtió presunta negligencia médica

El cantante Joan Sebastián Alarcón, reconocido por su paso por el reality musical La Voz Colombia, denunció públicamente a través de su cuenta de Instagram presuntas demoras e irregularidades en la atención que recibía en la Clínica Portoazul Auna, donde estaba internado por complicaciones derivadas de un cáncer renal con metástasis. En una publicación del 13 de octubre, el artista escribió:

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Si algo me ocurre en los próximos días dentro o fuera de esta institución, hago responsable a la Clínica Portoazul y a todo su personal médico y administrativo.”

Según el mensaje, Alarcón habría permanecido más de 30 horas sin atención médica especializada, situación que calificó como “inaceptable”. Horas después de difundir su denuncia, el músico falleció, causando conmoción entre familiares, amigos y seguidores en redes sociales.

Respuesta oficial de la clínica

Ante la repercusión del caso, la Clínica Portoazul Auna emitió un comunicado en el que rechaza los señalamientos y asegura que el paciente recibió atención conforme a los protocolos de calidad y seguridad establecidos.

“Desde su ingreso, el paciente recibió atención integral y oportuna por parte de nuestro equipo médico y de enfermería, cumpliendo con todos los protocolos establecidos de calidad y seguridad del paciente”, señaló la institución.

La clínica agregó que, aunque hubo “desafíos en la interacción médico-paciente”, su personal “actuó siempre con profesionalismo y manteniendo la más alta calidad en la atención”.

LEA TAMBIÉN: Pareja que iba en carro es baleada, en Barranquilla: una de las víctimas murió

El pronunciamiento, emitido el sábado 18 de octubre, concluye con un mensaje de condolencia a la familia del artista y la disposición de entregar toda la información necesaria para esclarecer los hechos, “guiados por principios éticos, de respeto, confidencialidad y responsabilidad”.