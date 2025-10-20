Procurador Eljach, aseguró que Colombia va a tener elecciones oportunas en el 2026

En medio del foro realizado por la Contraloría General, en el que se presentó la situación de derechos para los niños y niñas indígenas en el país, el Procurador General, Gregorio Eljach, afirmó que frente a las elecciones de 2026 no hay ninguna posibilidad de que las elecciones varíen o se cambien.

“Nosotros en Colombia vamos a tener elecciones libres, transparentes, seguras con la fuerza pública garantizando la asistencia de los votantes a las mesas de votación, y oportunas, cada una en la fecha en que se ha convocado”, afirmó el Procurador General, Gregorio Eljach.

Asimismo dijo que garantizarán el respeto por los resultados de dichas votaciones, “vamos a hacer elecciones en Colombia las cuales serán libres, transparentes, seguras oportunas y conscientes pero sobre todo vamos a garantizar que se respeten los resultados que arrojen las urnas en todo el territorio nacional”, agregó.

En medio del foro, la Contraloría advirtió la persistencia de brechas en la atención a la primera infancia indígena en el país

En el marco del foro “la primera Infancia Indígena deberes del Estado, compromiso de la sociedad”, el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió sobre la situación para los niños y niñas indígenas del país, la cual catalogó como crítica.

Desde la contraloría explicaron que los menores indígenas de 0 a 5 años, siguen enfrentando múltiples problemáticas estructurales, con niveles de vulnerabilidad más elevados que los de la población general.

La niñez indígena presenta tasas de mortalidad por desnutrición, tres y cuatro veces superiores al promedio nacional

De acuerdo con el análisis de la Contraloría, la niñez indígena presenta tasas de mortalidad por desnutrición, entre tres y cuatro veces superiores al promedio nacional. Así mismo, el diagnóstico sobre política pública para niños, niñas y adolescentes evidenció que los departamentos como: Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Putumayo presentan los desempeños más bajos, coincidiendo con territorios de alta presencia de comunidades indígenas.

“Es importante resaltar que los resultados de este análisis mostraron que, aunque se han realizado esfuerzos importantes, persisten dificultades y deficiencias significativas para atender las necesidades de esta población y garantizar sus derechos”, dijo el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez.

Fallas estructurales en la articulación institucional

“La Contraloría General identificó avances parciales por parte de las entidades responsables, pero persisten fallas estructurales que reducen el impacto: la desnutrición infantil continúa siendo crítica y existen deficiencias en seguimiento, continuidad y articulación institucional. En este sentido, resulta necesario que el DAPRE refuerce su rol como ente articulador”, señaló el Contralor Rodríguez.

Finalmente, la Contraloría General hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los representantes de los pueblos indígenas para establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan conocer los efectos de estos y futuros modelos de atención, garantizando derechos y cerrando brechas en la primera infancia indígena.