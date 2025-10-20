Estamos apoyando a la fuerza pública para que en Briceño ponga a correr a los criminales: gobernador

Briceño- Antioquia

La gobernación de Antioquia ya está atendiendo la crisis humanitaria generada por el desplazamiento masivo de casi 2 mil campesinos de tres corregimientos por confrontaciones entre ilegales y quienes les ordenaron salir de sus fincas bajo la amenaza de pagar una multa o ser desterrados de manera definitiva de sus territorios. A la zona ya fueron trasladadas las primeras ayudas humanitarias como la alimentación y el transporte.

“Mañana llegarán más funcionarios y habrá más presencia de otros profesionales de diferentes áreas para acompañar, para brindar ese apoyo a esta comunidad que tanto lo requiere”, manifestó María Patricia Giraldo, subsecretaria de Derechos Humanos y Paz de la gobernación.

Entre esas dependencias se encuentra la Secretaría de Salud e Inclusión Social para atender a las familias. Recordemos que algunas familias están autoalbergadas y otras en refugios acondicionados por la alcaldía.

Acciones ofensivas para recuperar el control del territorio

El gobernador de Antioquia manifestó que se están apoyando con otras acciones a la fuerza pública para que se recupere el control de la zona en conflicto entre las disidencias del frente 36 de alias “Calarcá” y comandadas en Antioquia por alias “Primo Gay”, y la subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo.

“Ese ha sido su accionar permanentemente. Igual, a nosotros nos corresponde seguir apoyando a nuestro ejército, a nuestra policía, para que llegue a la zona, consolide la seguridad y ponga a correr a criminales de una y otra pelambre”.

Según el alcalde de Briceño, Noe Espinosa, el último combate registrado en esa zona fue el sábado y este domingo no hubo reporte de nuevas confrontaciones.