Estamos apoyando a la fuerza pública para que en Briceño ponga a correr a los criminales: gobernador

El mandatario dijo que ya se están coordinando ayudas humanitarias urgentes para los cerca de 2000 desplazados de tres corregimientos.

Briceño, Antioquia. Foto archivo Gobernación de Antioquia.

La gobernación de Antioquia ya está atendiendo la crisis humanitaria generada por el desplazamiento masivo de casi 2 mil campesinos de tres corregimientos por confrontaciones entre ilegales y quienes les ordenaron salir de sus fincas bajo la amenaza de pagar una multa o ser desterrados de manera definitiva de sus territorios. A la zona ya fueron trasladadas las primeras ayudas humanitarias como la alimentación y el transporte.

“Mañana llegarán más funcionarios y habrá más presencia de otros profesionales de diferentes áreas para acompañar, para brindar ese apoyo a esta comunidad que tanto lo requiere”, manifestó María Patricia Giraldo, subsecretaria de Derechos Humanos y Paz de la gobernación.

Entre esas dependencias se encuentra la Secretaría de Salud e Inclusión Social para atender a las familias. Recordemos que algunas familias están autoalbergadas y otras en refugios acondicionados por la alcaldía.

Acciones ofensivas para recuperar el control del territorio

El gobernador de Antioquia manifestó que se están apoyando con otras acciones a la fuerza pública para que se recupere el control de la zona en conflicto entre las disidencias del frente 36 de alias “Calarcá” y comandadas en Antioquia por alias “Primo Gay”, y la subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo.

“Ese ha sido su accionar permanentemente. Igual, a nosotros nos corresponde seguir apoyando a nuestro ejército, a nuestra policía, para que llegue a la zona, consolide la seguridad y ponga a correr a criminales de una y otra pelambre”.

Según el alcalde de Briceño, Noe Espinosa, el último combate registrado en esa zona fue el sábado y este domingo no hubo reporte de nuevas confrontaciones.

