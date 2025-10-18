Ilegales ordenan a campesinos de varias veredas a desplazarse al área urbana de Briceño, Antioquia

Briceño- Antioquia

Este sábado varias comunidades del área rural del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia, recibieron la orden de grupos ilegales de desplazarse, al parecer, por combates en las zonas advertidas.

Caracol Radio ha conocido de manera inicial que son al menos 10 veredas las que deben salir de sus casas y que se le permitió a una ser humano por vivienda a quedarse a cuidar personas con alguna discapacidad o alimentar a los animales.

Las comunidades afectadas son: Palmichal, El Hoyo, Palestina, Polvillo, Las Auras, La Calera, Cedral, Roblal, Travesías, La Molina y La Correa, donde podrían habitar unas 600 personas aproximadamente.

Presuntamente, la orden la habría dado el frente 36 de las disidencias debido a que el Clan del Golfo, Subestructura Julio César Vargas Torres del Clan del Golfo , ingresó a esos territorios y se están reportando fuertes combates en la disputa por el territorio y la comunidad podría quedar en medio de esa guerra.

Por ahora ninguna autoridad local se ha referido al tema, pese a que se ha tratado de contactar para conocer el alcance de este desplazamiento que es confirmado por los campesinos que hasta la tarde de este sábado estaban esperando las chivas para trasladarse al área urbana.