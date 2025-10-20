Esta semana se irá el agua en sectores de Medellín, Bello y Envigado

Medellín

Empresas Públicas de Medellín anunció que, durante esta semana, será necesario interrumpir el servicio de acueducto en diversos sectores del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales arrancarán a las 9 de la mañana de este lunes, 20 de octubre.

Este corte en el servicio se da por labores en el tanque del barrio París, por ello se afectará el barrio El Triunfo del corregimiento de San Cristóbal y barrios de Medellín como El Progreso No. 2, Mirador Del Doce, Picachito, Picacho.

También se afectará el barrio París de Bello.

Serán cerca de seis horas de interrupción del servicio, quiere decir que, a partir de las tres de la tarde, se espera que se restablezca este servicio.

¿Dónde se irá el agua este martes, 21 de octubre?

Debido a esas labores de mantenimiento y mejora de EPM, se requiere interrumpir el servicio en los barrios que se surten desde el tanque de La Montaña, en la zona nororiental de Medellín.

El corte en el servicio, que arrancará a las 2 de la mañana, de este martes, 21 de octubre, se extenderá por once horas hasta la una de la tarde.

La afectación incluye los barrios Versalles Número 2, La Cruz, Oriente, Versalles Número 1, El Raizal, Carpinelo, San José, La Cima Uno y Dos, María Cano, Carambolas, La Salle, El Compromiso y La Esperanza Número Dos.

Este martes, EPM anunció que también habrá cortes en los barrios que se surten del tanque de La Honda, por ello se afectará el servicio para los barrios Bello Oriente, La Cruz, La Honda y Versalles Número Dos, entre las dos de la mañana y la una de la tarde.

Entre las tres y las nueve de la mañana, la interrupción de este martes será para los barrios El Triunfo de San Cristóbal, El Progreso, Mirador Del Doce, Picachito y Picacho, además del barrio París de Bello.

También anuncian cortes en el servicio para el próximo miércoles

El miércoles, se afectará la zona noroccidental de Medellín y suroccidental de Bello, debido a los cortes que se tendrán en los barrios como El Triunfo del corregimiento de San Cristóbal, El Progreso, Mirador Del Doce, Picachito, Picacho y París de Bello.

Este corte se tiene programado por seis horas, desde las tres hasta las nueve de la mañana del próximo miércoles, 22 de octubre.

¿Dónde programaron los cortes el próximo miércoles?

En la zona oriental de Medellín se irá el agua el próximo miércoles, 22 de octubre, entre la una y las 10 de la mañana, debido a las labores de mantenimiento de la red que se abastece desde el tanque de Santa Elena.

Los barrios afectados por este corte de 9 horas serán La Libertad, Villatina, Barrios De Jesús, Las Estancias, Villa Lilliam, El Pinal, Los Mangos, Enciso, La Ladera y Sucre.

Por las labores de mantenimiento en los circuitos de los tanques de La Montaña, La Honda y Paris, Epm anunció también interrupción del servicio en barrios como Versalles, La Cruz, Oriente, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima, María Cano-Carambolas, La Salle, El Compromiso, La Esperanza, Bello Oriente, El Progreso, Mirador Del Doce, Picachito, Picacho y Paris.

Los cortes comenzarán a partir de las dos de la mañana y se extenderán hasta la una de la tarde.

También se irá el agua en Envigado

Las labores de mantenimiento del circuito que se surte del tanque El Capiro, será necesaria la interrupción del acueducto en barrios como El Salado, El Trianón, La Mina, Loma del Barro y San Rafael.

Este corte comenzará a las 8 de la noche del miércoles, 22 de octubre y terminará el jueves, 23 de octubre, a las 4 de la madrugada.

¿Dónde se tienen previstos los cortes de agua el próximo jueves, 23 de octubre?

El servicio se interrumpirá este jueves en los barrios Bello Oriente, La Cruz, La Honda, Versalles, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No, María Cano-Carambolas, La Salle, El Compromiso y La Esperanza.

Además, habrá cortes en el corregimiento de San Cristóbal y el barrio París de Bello.

EPM indicó que, por medio de su línea 604-44-44-115, se podrá solicitar información adicional sobre estos cortes en el servicio de acueducto.