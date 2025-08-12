EPM celebra sus 70 años con tapas de alcantarillado conmemorativas en el Valle de Aburrá y Rionegro

Antioquia

En el marco de su aniversario número 70, EPM inició este 6 de agosto la instalación de 100 tapas de alcantarillado conmemorativas en diversos espacios del Distrito de Medellín y los municipios de Barbosa, Copacabana, Girardota, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas, así como en Rionegro.

Las tapas, decoradas con guacamayas, una iguana y una zarigüeya, simbolizan la conexión entre el cielo, la tierra y la sombra, y buscan rendir un tributo tanto a la flora como a la fauna colombiana.

“Unas tapas hermosas en las cuales le va a dar mucho, realce a nuestras calles, y que podamos tener ese recuerdo de estos 70 años, de una empresa que ha crecido, una empresa que todos los días tiene una historia” expresó John Maya Salazar, gerente de EPM.

El primer circuito se instaló en el centro administrativo de Medellín, desde el Edificio EPM hasta Carabobo. En los próximos días, se sumarán las demás en otros puntos estratégicos.

Actualmente, EPM cuenta con 5.034 kilómetros de redes de alcantarillado, equivalentes a la distancia entre Medellín y Buenos Aires, y 171.584 tapas en cámaras de inspección.