La decisión del presidente Trump es un coletazo a la provocación de Gustavo Petro: gobernador Rendón

Antioquia

Diferentes reacciones se han reportado en Antioquia por la crisis en las relaciones exteriores que se generó este domingo por cuenta de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre su homólogo Gustavo Petro, a quien calificó de supuestamente fomentar la producción de drogas.

Uno de los que se ha manifestado al respecto y en contra del presidente colombiano y en apoyo al gobierno de EE. UU. es Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, quien manifestó que la política de Paz Total no solo ha generado aumento en la producción de droga, sino de otros delitos.

“La decisión de Estados Unidos es un coletazo buscado por Petro, una provocación irresponsable y peligrosa para Colombia. Trump tiene razón. La política de paz total fomenta el narcotráfico. Clan del Golfo, FARC, ELN, carteles de la droga, minería ilegal y renta de extorsión. Son responsables todos ellos de homicidios, confinamientos y desplazamientos”, dijo el gobernador de Antioquia.

Intergremial Antioquia, que reúne a 30 gremios económicos y 5 cámaras de comercio en el departamento, también se pronunció sobre el reciente choque entre Trump y Petro. Aseguró que la tolerancia con los grupos ilegales permitió el aumento de cultivos ilícitos y producción de cocaína y en su cuenta de X escribió: “El Presidente Gustavo Petro ha manejado irresponsablemente las relaciones con nuestro principal socio comercial, lo cual generará una crisis social y económica que nos costará mucho recuperar después del 2026”.

Además, calificó el comportamiento del presidente Petro como peligroso e insensato y recalcó que esa situación “ahuyenta la inversión en Colombia y desacredita el esfuerzo que hacemos millones de colombianos, para que nuestro país no sea un estado fallido”.